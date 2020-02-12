الرابطة الأولى المحترفة/اتحاد الجزائر: مجمع سيربور يعطي موافقته على شراء أسهم النادي العاصمي

الجزائر- أعطى مجمع تسيير موانئ الجزائر "سيربور" موافقته على شراء أسهم الشركة الرياضية ذات أسهم لنادي اتحاد العاصمة الناشط في القسم المحترف الأول, حسبما أكده الرئيس المدير العام للمجمع عاشور جلول.

و في تصريح له خلال ندوة صحفية نشطت بالجزائر العاصمة, قال السيد عاشور جلول "عقب استقبالنا من طرف رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون, تم منحنا الضوء الاخضر و دعم السلطات العمومية من اجل الشروع في الاجراءات مع العدالة الجزائرية و شراء أسهم النادي. انها تعتبر خطوة مستدامة تحتاج الى مساندة عشاق النادي".

و تطرق الرئيس المدير العام للمجمع, الذي كان مرفوقا برئيس مجلس الادارة بوعلام شندري و الامين العام منير دبيشي, مطولا الى المشروع "الطموح" دون الكشف عن الطرق و الاليات المعتمدة في هذه الصفقة مع النادي العاصمي.

و بخصوص ديون النادي لدى المؤسسات العمومية و الخاصة, اكد السيد عاشور جلول عن استعداده "لشراء أسهم النادي بكل تاريخه الثقيل فيما يخص التسيير المالي".

و أضاف الرئيس المدير العام للمجمع بالقول "لدينا كل التفاصيل التي تخص تسيير اتحاد العاصمة. اننا على دراية تامة بالديون لدى المؤسسات العمومية و الخاصة. سيتم اتخاذ قرارات من طرف السلطات العمومية من اجل تسهيل هذه الصفقة. مهما يكون حجم الديون نحن على استعداد لمساعدة هذا النادي الكبير".

وأعلن الرئيس المدير العام لمجمع "ساربور", بهذه المناسبة, أن مجمعه قد شرع في اجراء دراسات من أجل بناء مركز تكوين بعين البنيان الذي سيضم أرضيات وفندق وأبنية إدارية.

واختتم بالقول "لدينا نظرة أخرى حول التسيير المستقبلي للنادي. فالأمر لن يقتصر على توفير الدعم المالي وحسب, بل على مشروع كبير سيجعل من اتحاد العاصمة مؤسسة حقيقية بوسائلها اللوجستية والتجارية. إذ سيحظى النادي بإدارة جديدة.

وأنا على علم اليقين أن المهمة لم تكن سهلة بالنسبة للمسيرين الحاليين, لكن النادي بحاجة لهيئات تسيير تعمل في سبيل تحقيق الأهداف المحددة".

فحتى قبل التفكير في الحصول على أسهم النادي العاصمي, يعد مجمع "ساربور" في الوقت الحالي الممول الرئيسي للاتحاد الذي يعيش وضعية صعبة منذ انطلاقة الموسم 2019-2020 بعد المتابعات القضائية التي تعرض لها مالكه, رجل الأعمال علي حداد.