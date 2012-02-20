كرة السلة/القسم الممتاز/تسوية الرزنامة/: فوز نادي سطاوالي على نادي جسر قسنطينة (63-53)

المباريات المتبقية:
المجموعة أ / الجمعة 14 فبراير (00ر17 سا) :
شباب الدار البيضاء - اتحاد سطيف
الجمعة 21 فبراير (00ر15 سا) :
نادي الرويبة - شباب ورقلة
الترتيب نقاط لعب
1 . المجمع البترولي 26 13
2 . شباب الدار البيضاء 22 12
3 . طليعة درارية 22 13
4 . نصر حسين داي 21 13
5 . أولمبي مليانة 20 13
- نادي الرويبة 19 12
--.أولمبي برج بوعريريج 19 13
- اتحاد سطيف 14 12
9 . نجم شرشال 13 13
- نادي ورقلة 12 12
تسوية الرزنامة:
نادي جسر قسنطينة - نادي سطاوالي 53-63
الثلاثاء 18 فبراير (00ر16 سا) :
اتحاد الجزائر - ربيع العلمة
الثلاثاء 25 فبراير (00ر16 سا) :
نادي جسر قسنطينة - وداد بوفاريك
الثلاثاء 3 مارس (00ر16 سا) :
نادي جسر قسنطينة - ربيع العلمة
الترتيب نقاط لعب
- وداد بوفاريك 24 12
2 . نادي سطاوالي 23 13
3 . ربيع العلمة
19 11
--. نادي جسر قسنطينة 19 11
5 . اتحاد برج بوعريريج 18 13
--. أولمبي باتنة 18 13
7 . اتحاد الجزائر 17 12
--. جمعية أم البواقي 17 13
--. اتحاد البليدة 17 13
- أمل سكيكدة 12 13.