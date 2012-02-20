كرة السلة/القسم الممتاز/تسوية الرزنامة/: فوز نادي سطاوالي على نادي جسر قسنطينة (63-53)

الجزائر: احياء ذكرى اطلاق سراح الزعيم نيلسون مانديلا -

صناعة: فرحات أيت علي يدعو الى مراجعة قوانين الاستثمار -

التجمع الوطني العسكري الأول لألعاب القوى داخل القاعة: تتويج الناحية العسكرية الأولى باللقب -

نواب المجلس الشعبي الوطني يدعون لتعزيز آليات الشفافية ومواصلة مكافحة الفساد -

المجلس الشعبي الوطني: النواب يدعون إلى إصلاح النظام البنكي والجبائي و تفعيل الرقمنة -

ميناء وهران: منع إدخال 11 طن من الأجهزة الالكترومنزلية قادمة من الصين -

مولودية الجزائر: سأغادر الفريق في حال عدم إنهاء الموسم مع ثلاثي الطليعة -

العاب الأندية العربية للسيدات لكرة الطائرة: المجمع البترولي يتأهل للدور النهائي -

الرئيس تبون يستقبل وفدا عن حزب جبهة العدالة والتنمية في إطار المشاورات حول تعديل الدستور -

البطولة الإفريقية لكرة الريشة (رجال): الجزائر تطيح بأوغندا (5-0) -

طبعة جديدة لعملية كتاب بدلا من تذكرة في مارس المقبل بالجزائر العاصمة -

الرئيس عباس يؤكد مجددا أمام مجلس الأمن رفض الفلسطينيين ل صفقة القرن -

انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي والتاريخي في طبعته ال20 بقصر الثقافة مفدي زكريا -

عرقاب: الجزائر بصدد تقييم مخزونها غير التقليدي -

تنصيب السيدة فطومة أقاسم رئيسة مديرة عامة لمجمع صيدال -

المتحف المركزي للجيش ينظم ندوة تاريخية إحياءا للذكرى 60 للتفجيرات النووية الفرنسية -

الصالون الدولي الـ 14 للصيدلة من 19 إلى 22 فبراير في قصر المعارض بالعاصمة -

مخطط عمل الحكومة طموح ومتكامل لكنه يفتقر إلى آليات المراقبة -

المجلس الأعلى للغة العربية: إعداد برنامج لتوظيف اللغة العربية في الترويج للسياحة -