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كرة السلة/القسم الممتاز/تسوية الرزنامة/: فوز نادي سطاوالي على نادي جسر قسنطينة (63-53)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 09:12     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات

الجزائر - تغلب نادي سطاوالي على  نادي جسر قسنطينة بنادي (63-53), لحساب تسوية رزنامة بطولة الجزائر لكرة السلة القسم الممتاز رجال (المجموعة 2), جمع بينهما يوم الثلاثاء بقاعة جسر قسنطينة (الجزائر العاصمة).

 

المباريات المتبقية:

المجموعة أ / الجمعة 14 فبراير (00ر17 سا) :

شباب الدار البيضاء - اتحاد سطيف

 

الجمعة 21 فبراير (00ر15 سا) :

نادي الرويبة - شباب ورقلة

 

الترتيب                    نقاط  لعب

1 . المجمع البترولي      26   13

2 . شباب الدار البيضاء  22   12

3 . طليعة درارية         22   13

4 . نصر حسين داي      21   13

5 . أولمبي مليانة          20    13

  1. نادي الرويبة 19 12

--.أولمبي برج بوعريريج 19   13

  1. اتحاد سطيف 14 12

9 . نجم شرشال           13   13

  1. نادي ورقلة 12 12

 

تسوية الرزنامة:

نادي جسر قسنطينة - نادي سطاوالي           53-63

 

الثلاثاء 18 فبراير (00ر16 سا) :

اتحاد الجزائر - ربيع العلمة

 

الثلاثاء 25 فبراير (00ر16 سا) :

نادي جسر قسنطينة - وداد بوفاريك

 

الثلاثاء 3 مارس (00ر16 سا) :

نادي جسر قسنطينة - ربيع العلمة

 

الترتيب            نقاط   لعب

  1. وداد بوفاريك 24 12

2 . نادي سطاوالي             23    13

3 . ربيع العلمة

19    11

--. نادي جسر قسنطينة       19    11

5 . اتحاد برج بوعريريج    18    13

--. أولمبي باتنة                18    13

7 . اتحاد الجزائر             17    12

--. جمعية أم البواقي          17    13

--. اتحاد البليدة                17    13

  1. أمل سكيكدة 12 13.
كلـمات مفتـاحيــة :
كرة السلة/القسم الممتاز/تسوية الرزنامة/: فوز نادي سطاوالي على نادي جسر قسنطينة (63-53)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 09:12     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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