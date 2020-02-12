كاراتي دو/البطولة الإفريقية/: "كان بمقدور الجزائر احتلال مركز الوصافة في موعد طنجة"

الجزائر- أكد عدد من مدربي المنتخب الجزائري للكاراتي دو ( اواسط واكابر) يوم الثلاثاء, انه "كان بمقدور المصارعين الجزائريين احتلال مركز الوصافة " في البطولة الافريقية للاختصاص, التي اختتمت أول امس الأحد بمدينة طنجة المغربية (من 7 إلى 9 فبراير), لو شاركت بتعداد كامل يضم فئة الاشبال وبعض الاوزان عند الاكابر والاواسط.

واوضح المدرب الوطني ( كيمتي) عدمان طارق في تصريح ل"واج", عقب وصول الوفد الجزائري الى مطار هواري بومدين , قائلا : "النتائج التي تحصلنا عليها, توضّح بانه كان بمقدورنا الحصول على مركز الوصافة في الموعد الافريقي بطنجة, لو شاركنا بتعداد كامل, يضم فئة الاشبال وبعض الاوزان عند الاكابر والاواسط."

وأنهى المصارعون الجزائريون مشاركتهم في البطولة الافريقية (أشبال-أواسط - أكابر) في المرتبة الثالثة, ب20 ميدالية (9 ذهبيات, 4 فضيات و 7 برونزيات).

واضاف : " منتخبا مصر والمغرب شاركا بفئات الاشبال , الاواسط والاكابر, اما نحن فدخلنا فقط بمصارعي الاواسط والاكابر وبتعداد تنقصه بعض الاوزان . الحمد لله تحصلنا على المرتبة الاولى عند الاكابر . هذه النتائج تخدم الرياضيين الجزائريين بعدما كسبوا العديد من النقاط المؤهلة لأولمبياد طوكيو- 2020.

وحسب التقني الجزائري فإن حظوظ الجزائر مازالت قائمة لتأهيل عدد من المصارعين للأولمبياد في خمس (5) دورات دولية اخرى بكل من المغرب, النمسا , دبي, فرنسا, المانيا, مشيرا الى ان بعض المصارعين من فئة الاواسط"استفادوا من تصنيف الاتحادية الدولية للكاراتي دو ونعتزمُ إشراكهم في اولمبياد الشباب في داكار- 2022 ( السينغال), وبعدها اولمبياد- 2024 بباريس."

وقال عدمان ان "هذه الحصيلة من الميداليات لم تأت من العدم , بل بالعمل الجبار الذي تقوم به الاتحادية. هذه المرة الوفد كان كبيرا, ضم 8 مدربين ووقفنا على كل صغيرة وكبيرة . نتمنى من وزارة الشباب والرياضة ان تدعم هؤلاء الشباب وترافقهم للمشاركة في باقي الدورات التأهيلية."

من جهتها, أشادت مدربة الكاتا (رجال) , إيمان قوري لغويل, بالنتائج الايجابية لممثلي الجزائر في موعد طنجة , قائلة : "كل المصارعين الذين عولنا عليهم لم يخيبوا آمالنا, على غرار حسين دايخي المتحصل على 1000 نقطة ومتوجين اخرين لديهم حظوظا كبيرة للتأهل للألعاب الاولمبية بطوكيو- 2020 ."

واعتبرت المتحدثة , ان حصيلة منتخبي الاواسط والاكابر , " تُرضينا لأننا لم نشارك برياضيي فئة الاشبال وفي عدد كبير من الاوزان ولو دخلنا المسابقة بكامل تعدادنا لكانت النتائج احسن من هذه ."

ومن ناحيتها صرحت كاميليا حاج سعيد , صاحبة الميداليتين الذهبين في مسابقتي , كاتا حسب الفرق و كاتا فردي , ان هذا " التتويج لم يكن سهلا . إنها آخر بطولة افريقية قبل الاولمبياد وهو ماشكّل على كل الرياضيين الافارقة خاصة المصريين والمغربيين والجزائريين ضغطا للبحث عن نتيجة جيدة ."

واضافت : " الفراغ الذي عشتهُ سنة 2018 انعكس على مستواي بالسلب وتأخرت في التصنيف الدولي, بينما نظيراتي من المغرب ومصر, شاركن في العديد من الدورات وحصدن نقاطا احسن مني . اعتقد انه بمقدوري استرجاع قدراتي الفنية و خاصة بعدما فزتُ في نصف النهائي امام منافسة مغربية وكانت المنازلة نهائي قبل الاوان لأنني أحسست بضغط رهيب."

واستطردت قائلة : " تحفزت اكثر وفزتُ ايضا في النهائي على مصرية وصيفة بطلة العالم . الحمد لله ,عدتُ الى الواجهة واصبحت أتربعُ على العرش الافريقي في اختصاصي ( احسن 50 مصارعة في العالم). نقاط التأهل تُغلق في ابريل وسأشارك في ثلاث دورات لحصد المزيد من النقاط, اضافة الى دورة اخرى مصيرية بباريس (فرنسا), حيث يتأهل الثلاث الاوائل الى موعد طوكيو . ان شاء الله سأكون في مستواي وأشرفُ الجزائر.

للتذكير, توج ممثلو البلد المنظم المغرب بلقب البطولة الافريقية- 2020 , في الترتيب العام باللقب الافريقي, بعد حصدهم ل 37 ميدالية (15 ذهبية, 13 فضية و 9 برونزيات), بينما حصلت مصر على مركز الوصافة بمجموع 39 ميدالية (11 ذهبية, 19 فضية و 9 برونزيات).

وشاركت الجزائر في هذه المنافسة ب28 مصارعا, بهدف حصد أكبر عدد من الميداليات والنقاط تحسبا للتأهل للألعاب الأولمبية 2020.