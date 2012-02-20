ألعاب الأندية العربية للسيدات- كرة السلة(نصف النهائي) :اقصاء المجمع البترولي أمام نادي سبورتينغ المصري (52-67)

و كان المجمع البترولي قد تأهل للمربع الذهبي على حساب نادي الساحيل السوري بنتيجة 57-40.
و في الكرة الطائرة, تأهل المجمع الرياضي البترولي للدور النهائي لمسابقة الكرة الطائرة بعد تغلبه على النادي الصفاقسي التونسي بنتيجة (3-2) (27-25, 25-23, 15-25,20-25 و 15-13) في مباراة المربع الذهبي.
و سيواجه الممثل الجزائري في الدور النهائي المقرر يوم غد الاربعاء نادي سبورتنغ المصري المتأهل على حساب نادي الشارقة الإماراتي (3-0).
وتشارك الجزائر في موعد الشارقة في خمسة انواع من الرياضات و هي: كرة السلة و الكرة الطائرة ممثلة بالمجمع البترولي, الجمعية الرياضية النسوية لبودواو و بوزريعة (كرة الطاولة), أولمبي بئر التوتة (كاراتي) وجيبالونا لأولاد فايت (الرمي بالقوس), فيما تغيب رياضة ألعاب القوى عن الموعد, وهو ما قد يحرم الوفد الرياضي النسوي الجزائري من الاحتفاظ بلقبه في الجدول النهائي للميداليات.
بالإضافة للجزائر, تشارك في هذه الدورة أندية تمثل بلدان الإمارات العربية المتحدة و العربية السعودية والبحرين و الأردن والكويت ومصر وليبيا و السودان وسوريا و تونس وفلسطين و سلطنة عمان والعراق والمغرب.