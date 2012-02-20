Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ألعاب الأندية العربية للسيدات- كرة السلة(نصف النهائي) :اقصاء المجمع البترولي أمام نادي سبورتينغ المصري (52-67)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 09:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات

 

الشارقة (الامارات العربية)- أقصي المجمع الرياضي البترولي لكرة السلة في الدور نصف النهائي لدورة العاب الاندية العربية للسيدات المقامة حاليا بالإمارات بعد انهزامه مساء يوم الثلاثاء أمام نادي سبورتينغ المصري  بنتيجة (52-67) في لقاء جمع بينهما بالشارقة.

و كان المجمع البترولي قد تأهل للمربع الذهبي على حساب نادي الساحيل السوري بنتيجة 57-40.

و في الكرة الطائرة,  تأهل المجمع الرياضي البترولي للدور النهائي لمسابقة الكرة الطائرة بعد تغلبه على النادي الصفاقسي التونسي بنتيجة (3-2) (27-25, 25-23, 15-25,20-25 و 15-13) في مباراة المربع الذهبي.

و سيواجه الممثل الجزائري في الدور النهائي المقرر يوم غد الاربعاء نادي سبورتنغ المصري المتأهل على حساب نادي الشارقة الإماراتي (3-0).

وتشارك الجزائر في موعد الشارقة في خمسة انواع من الرياضات و هي: كرة السلة و الكرة الطائرة ممثلة بالمجمع البترولي,  الجمعية الرياضية النسوية لبودواو و بوزريعة (كرة الطاولة), أولمبي بئر التوتة (كاراتي) وجيبالونا لأولاد فايت (الرمي بالقوس), فيما تغيب رياضة ألعاب القوى عن الموعد, وهو ما قد يحرم الوفد الرياضي النسوي الجزائري من الاحتفاظ بلقبه في الجدول النهائي للميداليات.

بالإضافة للجزائر, تشارك في هذه الدورة أندية تمثل بلدان الإمارات العربية المتحدة و العربية السعودية والبحرين و الأردن والكويت  ومصر وليبيا و السودان وسوريا و تونس وفلسطين و سلطنة عمان والعراق والمغرب.

كلـمات مفتـاحيــة :
ألعاب الأندية العربية للسيدات- كرة السلة(نصف النهائي) :اقصاء المجمع البترولي أمام نادي سبورتينغ المصري (52-67)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 09:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.12

نواب المجلس الشعبي الوطني يدعون الى "اعتماد الحوار والتشاور" في كل القضايا التي تهم…

20.02.12

الجزائر: احياء ذكرى اطلاق سراح الزعيم نيلسون مانديلا

20.02.12

الرابطة الأولى المحترفة/اتحاد الجزائر: مجمع سيربور يعطي موافقته على شراء أسهم النادي…

20.02.12

صناعة: فرحات أيت علي يدعو الى مراجعة قوانين الاستثمار

20.02.12

ميلة: سقوط مميت لشخص من علو مسجد بوادي النجاء

20.02.12

مهنيون يدعون وزارة الثقافة لاسترجاع قاعات السينما

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.10

كهرباء: سونلغاز تحضر لإطلاق عداد ذكي جزائري الصنع

20.02.10

إعداد برنامج وطني خاص بتوزيع مياه السقي الفلاحي في حالة إعلان موسم جفاف

20.02.11

مشروع قانون المالية التكميلي ل 2020 لإلغاء "أحكام جبائية مجحفة"

20.02.10

التماس عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين في "قضية التآمر ضد سلطة الدولة و الجيش"

20.02.10

وفاة 39 شخصا اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون منذ بداية السنة

20.02.10

نحو إعلان بلدية نقرين بتبسة منطقة أثرية مرخصة للبحث الأثري