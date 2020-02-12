تنس/البطولة الافريقية للأواسط: تأهل الجزائرية بكرار للدور ربع النهائي

وخطفت الجزائرية الشوط الأول بنتيجة 7-5, قبل أن تطيح بها من جديد في الشوط الثاني 6-2.
ولحساب الدور ربع النهائي, تلاقي بكرار (المصنفة رقم 7), اللاعبة المغربية آية العوني.
وكانت بكرار قد أطاحت أمس الاثنين, باللاعبة كيلي أراندس من جنوب افريقيا بواقع 6-3, 6-2.
وفي الجدول الزوجي, تمكنت بكرار وزميلتها التونسية وئام بوبكر من التأهل للدور ربع النهائي بعد الفوز أمام ثنائي من مدغشقر يتكون من ميالي رانايفو وناريندا كورين بنتيجة 7-6, 1-6 (10-8).
في الدور المقبل, تلاقي بكرار وبوبكر الزوجي المركب من الكاميرونية أنا لوري ليمونغو تومبو والنيجيرية باراكات ووينلومو, المصنفات رقم 2.
ومن جانبه, أقصي الجزائري الآخر سمير حمزة رقيق يوم امس الاثنين من المنافسة بعد انهزامه في الدور الأول امام الملغاشي توكي رانيفو بواقع شوطين مقابل صفر 6-1, 6-2.
كما اقصي في الجدول الزوجي رفقة زميله التونسي وسام عبد الرحمان في الدور الأول بعد الهزيمة أمام ثنائي من جنوب افريقيا مركب من داميان نزار وأندرياس سكوت في النقاط الحاسمة 10-5, بعد أنا كانا متعادلان في الأشواط 6-1, 5-7.
وتجرى المسابقة من 10 الى 16 فبراير, على الأراضي السريعة لتيك سبور كمبيس بهات فيلد ببريتوريا.