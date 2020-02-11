مولودية الجزائر: "سأغادر الفريق في حال عدم إنهاء الموسم مع ثلاثي الطليعة"

الجزائر - أعلن المدرب نبيل نغيز، عقب ترسميه على رأس العارضة الفنية لفريق مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، أنه "في حال عدم إنهاء الموسم ضمن الفرق الثلاثة الأوائل"، "سيقدم استقالته"، رغم ارتباطه مع "العميد" بعقد يمتد لمدة 18 شهرا.

وقال المدرب الجديد للعميد خلال ندوة الصحفية بملعب 5 جويلية الأولمبي : "استلمت قيادة الفريق في ظروف صعبة لكنها ليست ذريعة لتخفيض عتبة أهدافه. نتواجد حاليا في الصف الثالث للترتيب العام وأظن أنه مركز مناسب لمواصلة اللعب على الأدوار الأولى وحتى التنافس على اللقب".

واعترف مساعد المدرب الوطني السابق أن "مغادرة بعض ركائز التشكيلة الأساسية، على غرار فاروق شافعي، أيوب عزي والقائد سفيان بن دبكة، أضعف من قدرات التي سمحت للنادي العاصمي تحقيق انطلاقة جيدة في بداية الموسم"، لكنه أفاد أنه "مستعد للعمل بالتعداد الحالي"، بهدف المحافظة على نفس الوتيرة وبلوغ الأهداف المسطرة.

"تتمثل مهمتي الأولى في وضع الفريق على السكة الصحيحة عبر إعطاء الثقة للاعبين، مع استرجاع اللاعبين المصابين، مثل عبد المومن جابو، فننتظر منهم تقديم إضافة كبيرة للمجموعة"، وهو ما أوضحه المتحدث.

ويسعى نغيز إلى الانطلاق في حصد النقاط التي تسمح لفريقه بمزاحمة رائد البطولة شباب بلوزداد على اللقب، بداية من المواجهة الساخنة ضد شبيبة الساورة، المقررة يوم السبت لحساب الجولة الـ 18 من المحترف الأول.

"في الكأس العربية اختتمت المولودية مشاركتها بفوز من خارج الديار. لكن الأمور مختلفة تماما في البطولة المحلية وعلينا إثبات حضورنا".

متمنيا رؤية لاعبيه في نفس "الحالية النفسية (الثقة والتحرر) ضد الرجاء البيضاوي وهو ما سمح بنيل الفوز (1-0)".

وبخصوص الملعب الذي يستقبل فيه "العميد"، أكد نغيز أن اللعب في بولوغين، 5 جويلية أو في ملعب آخر لا يعد مشكلة بالنسبة إليه"، المهم أن تكون "أرضية الميدان جيدة والمدرجات واسعة لتسع أكبر عدد ممكن من أنصار المولودية، لأنه يعتمد كثيرا على دعم الجماهير في إنجاح مهمته".

وشدد المدرب السابق لوفاق سطيف -الذي سيشتغل بمعية فوزي لعفري و رضا بابوش كمدربين مساعدين و مراد إيكوان كمحضر بدني- على ضرورة توفر عوامل النجاح، سيما الهدوء، الاستقرار والوضوح. وهو ما يتطلب تعاون جميع أعضاء عائلة المولودية من لاعبين، مدربين، مسيرين وأنصار.

"يجب العمل التحلي بالصرامة في مثل هذه الوضعيات، فأي تراخي قد يعصف بالسير الحسن للفريق في سبيل تحقيق أهدافه"، قال التقني.

ولحد الآن لا يتوفر نبيل نغيز، على إجازة المدرب التي تسمح له بالإشراف على فريقه من مقعد الاحتياط أثناء المباريات، حيث كشف بهذا الشأن أنه "سيكتفي بتحضير الفريق في التدريبات خلال الأسبوع". وفي يوم اللقاء يشرف المدرب المساعد على توجيه التشكيلة من بنك البدلاء"، وذلك في انتظار تسوية هذه الوضعية الادارية.