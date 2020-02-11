العاب الأندية العربية للسيدات لكرة الطائرة: المجمع البترولي  يتأهل للدور النهائي

الشارقة (الإمارات العربية) - تأهل المجمع الرياضي البترولي للدور النهائي لمسابقة الكرة الطائرة ضمن دورة العاب الاندية العربية للسيدات المقامة حاليا بالإمارات بعد فوزة اليوم الثلاثاء على النادي الصفاقسي التونسي بنتيجة (3-2) (27-25، 25-23، 15-25، 20-25 و 15-13) في مباراة المربع الذهبي التي جمعت بينهما بالشارقة (الإمارات العربية).

وستواجه البتروليات في المباراة النهائية المتأهل من اللقاء الثاني الذي يجمع بين نادي سبورتنغ المصري والشارقة الإماراتي.

وفي كرة السلة تأهل المجمع الرياضي البترولي للدور نصف النهائي من المسابقة بعد فوزه امس الاثنين على نادي الساحيل السوري بنتيجة 57-40 حيث سيواجه اليوم لاحقا، نادي سبورتينغ المصري.

وتشارك الجزائر في موعد الشارقة في خمسة انواع من الرياضات و هي: كرة السلة و الكرة الطائرة ممثلة بالمجمع البترولي، الجمعية الرياضية النسوية لبودواو و بوزريعة (كرة الطاولة)، أولمبي بئر التوتة (كاراتي) وجبالنا لأولاد فايت (الرمي بالقوس)، فيما تغيب رياضة ألعاب القوى عن الموعد، وهو ما قد يحرم الوفد الرياضي النسوي الجزائري من الاحتفاظ بلقبه في الجدول النهائي للميداليات.

بالإضافة للجزائر، تشارك في هذه الدورة أندية تمثل 15 بلدا وهي الإمارات العربية المتحدة و العربية السعودية والبحرين و الأردن والكويت ومصر وليبيا و السودان وسوريا و تونس وفلسطين و سلطنة عمان والعراق والمغرب.