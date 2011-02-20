البطولة الإفريقية لكرة الريشة (رجال): الجزائر تطيح بأوغندا (5-0)

القاهرة - فاز المنتخب الجزائري -رجال- لكرة الريشة (بادمينتون)، اليوم الثلاثاء على نظيره الأوغندي (5-0) لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الأولى لمنافسات حسب الفرق، ضمن البطولة الإفريقية (رجال-سيدات/فردي-حسب الفرق) الجارية بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويعد هذا الفوز الثاني من نوعه للخضر بعد الأول المسجل أمس الاثنين أمام تونس بنتيجة 5-0. وسيخوض الفريق الوطني مباراته الثالثة سهرة اليوم أمام جزر موريس.

أما عند السيدات، فتمكن الفريق الجزائري من الاطاحة بجزر موريس (3-2) لحساب الجولة الثانية، بعد الخسارة المسجلة أمس الاثنين أمام مصر (2-3).

وتواجه سيدات الجزائر يوم غد الأربعاء منتخب جنوب افريقيا.

ويهدف المنتخب الجزائري للبادمينتون، من خلال مشاركته في الموعد القاري المتواصل الى غاية 16 فبراير، إلى الحفاظ على اللقب لدى الزوجي ذكور، من أجل التأهل إلى الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو اليابانية.

وسينال البطل القاري 6 آلاف نقطة من شأنها أن ترفعه في التصنيف العالمي، مما يسمح للثنائي الجزائري مدال صبري ومعمري كسيلة، في حال التتويج، بانتزاع تأشيرة الأولمبياد.

وحسب برنامج الدورة، تقام منافسات الفرق من 10 إلى 13 فبراير، فيما تلعب مواجهات الفردي أيام 14 و 15 و 16 من نفس الشهر.

ويشارك الوفد الجزائري بثمانية عناصر منهم أربعة من الإناث. وتشهد هذه المنافسة مشاركة 9 بلدان ويتعلق الأمر بكل من الجزائر، جزر موريس، تونس، جنوب افريقيا، الكاميرون، المغرب، سيراليون، أوغندا ومصر (البلد المنظم).