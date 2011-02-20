Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

البطولة الإفريقية لكرة الريشة (رجال): الجزائر تطيح بأوغندا (5-0)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 18:37     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات
البطولة الإفريقية لكرة الريشة (رجال): الجزائر تطيح بأوغندا (5-0)

القاهرة - فاز المنتخب الجزائري -رجال- لكرة الريشة (بادمينتون)، اليوم الثلاثاء على نظيره الأوغندي (5-0) لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الأولى لمنافسات حسب الفرق، ضمن البطولة الإفريقية (رجال-سيدات/فردي-حسب الفرق) الجارية بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويعد هذا الفوز الثاني من نوعه للخضر بعد الأول المسجل أمس الاثنين أمام تونس بنتيجة 5-0. وسيخوض الفريق الوطني مباراته الثالثة سهرة اليوم أمام جزر موريس.

أما عند السيدات، فتمكن الفريق الجزائري من الاطاحة بجزر موريس (3-2) لحساب الجولة الثانية، بعد الخسارة المسجلة أمس الاثنين أمام مصر (2-3).

 وتواجه سيدات الجزائر يوم غد الأربعاء منتخب جنوب افريقيا.

ويهدف المنتخب الجزائري للبادمينتون، من خلال مشاركته في الموعد القاري المتواصل الى غاية 16 فبراير، إلى الحفاظ على اللقب لدى الزوجي ذكور، من أجل التأهل إلى الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو اليابانية.

وسينال البطل القاري 6 آلاف نقطة من شأنها أن ترفعه في التصنيف العالمي، مما يسمح للثنائي الجزائري مدال صبري ومعمري كسيلة، في حال التتويج، بانتزاع تأشيرة الأولمبياد.

وحسب برنامج الدورة، تقام منافسات الفرق من 10 إلى 13 فبراير، فيما تلعب مواجهات الفردي أيام 14 و 15 و 16 من نفس الشهر.

ويشارك الوفد الجزائري بثمانية عناصر منهم أربعة من الإناث. وتشهد هذه المنافسة مشاركة 9 بلدان ويتعلق الأمر بكل من الجزائر، جزر موريس، تونس، جنوب افريقيا، الكاميرون، المغرب، سيراليون، أوغندا ومصر (البلد المنظم).

كلـمات مفتـاحيــة :
البطولة الإفريقية لكرة الريشة (رجال): الجزائر تطيح بأوغندا (5-0)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 18:37     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.11

الأمن الوطني يشارك في الصالون الدولي لأمن الإفراد وسلامة المنشآت بشمال افريقيا 

20.02.11

ميناء وهران: منع إدخال 11 طن من الأجهزة الالكترومنزلية قادمة من الصين

20.02.11

مولودية الجزائر: "سأغادر الفريق في حال عدم إنهاء الموسم مع ثلاثي الطليعة"

20.02.11

العاب الأندية العربية للسيدات لكرة الطائرة: المجمع البترولي  يتأهل للدور النهائي

20.02.11

البطولة الإفريقية لكرة الريشة (رجال): الجزائر تطيح بأوغندا (5-0)

20.02.11

طبعة جديدة لعملية "كتاب بدلا من تذكرة" في مارس المقبل بالجزائر العاصمة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.10

كهرباء: سونلغاز تحضر لإطلاق عداد ذكي جزائري الصنع

20.02.10

إعداد برنامج وطني خاص بتوزيع مياه السقي الفلاحي في حالة إعلان موسم جفاف

20.02.10

التماس عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين في "قضية التآمر ضد سلطة الدولة و الجيش"

20.02.10

نحو إعلان بلدية نقرين بتبسة منطقة أثرية مرخصة للبحث الأثري

20.02.10

تجارة خارجية: إعادة التوازن لميزان المدفوعات

20.02.10

تحسين الوصول للسكن, الماء والطاقة والنقل