إعادة فتح ملعب 5 جويلية بمناسبة اللقاء المحلي بين شباب بلوزداد ونصر حسين داي

الجزائر -سيفتح الملعب الأولمبي ل 5 جويلية (الجزائر)، أبوابه من جديد يوم الاثنين المقبل، بعد انتهاء أشغال الترميم بمناسبة اجراء اللقاء المحلي بين شباب بلوزداد و نصر حسين داي لحساب الجولة ال 18 للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم، حسب ما أعلنت عنه اليوم الثلاثاء الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وأوضحت الرابطة على موقعها الرسمي انه :" تم برمجة هذه المباراة بملعب 5 جويلية، بناء على اتفاق الناديين المبرم قبل اجراء مقابلة الذهاب. و كان مسؤولو الناديين قد اتفقوا على إجراء مباراتي الذهاب و الإياب بهذا المرفق الأولمبي".

وقد تم غلق ملعب 5 جويلية في شهر نوفمبر الفارط لإجراء عملية تحسين وعصرنة المرافق عملا بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية بهدف محاربة ظاهرة العنف في الملاعب والوسط الرياضي والتي أعطت موافقتها لتمويل عدة عمليات.

واستغلت إدارة المركب الأولمبي فرصة غلق الملعب لإعادة غرس العشب الطبيعي و تنصيب تجهيزات مراقبة الدخول والتذاكر الإلكترونية و التقسيم القطاعي للمنشأة الرياضية.

للتذكير، يعود مشروع انجاز هذه العملية إلى 2015 لما شهد ملعب 5 جويلية عملية ترميم دامت عدة أشهر (من سبتمبر 2013 إلى ابريل 2015).

وسيسمح تشغيل هذه العمليات لإدارة ديوان المركب الأولمبي بمحاربة العنف وتحسين مداخيل الملعب و مراقبة و تأمين دخول المتفرجين لهذا المرفق الرياضي، وستتبع هذه العملية، بعمليات أخرى مستقبلا.