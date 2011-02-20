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دورة اتحاد شمال افريقيا 2020 (اناث): المنتخب الوطني يواصل استعداداته لموعد تونس

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 12:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات

الجزائر- يواصل المنتخب الوطني الاول للسيدات, تحضيراته بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى(الجزائر), تحسبا لمشاركته في دورة اتحاد شمال افريقيا المقررة بتونس في الفترة الممتدة من 13 الى 23 فبراير2020 بتونس, حسب ما افادت به يوم الثلاثاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنات.

ووفق برنامج هذا التربص,أجرت فتيات المنتخب الوطني امس الاثنين حصتين تدريبيتين , خصصت الاولى للعمل البدني فيما خصت الحصة التي جرت في الفترة المسائية للجاني الفني و التقني.

ووجه المدرب الوطني مجيد طالب الدعوة ل26 لاعبة,  للمشاركة في هذه المحطة الاعدادية الثانية للمنتخب الوطني الجزائري , بعد التربص الاول الذي جرى شهر يناير المنصرم, على ان يتم فيما بعد انتقاء 22 لاعبة للتنقل الى تونس يوم الاربعاء, على حدّ توضيح نفس المصدر.

وستكون دورة اتحاد شمال افريقيا , بمثابة محطة تقييمية مهمة لفتيات المنتخب الوطني الذي يواصل استعداداته لمواجهة منتخب بوركينا فاسو شهر أفريل المقبل لحساب الدور الاول (ذهاب)  من تصفيات الطبعة ال14 من بطولة امم افريقيا 2020.

ومعلوم, انه في حالة التأهل الى الدور المقبل , ستواجه سيدات المنتخب الوطني نظيرتهن من منتخب كوت ديفوار شهر يونيو من سنة 2020.

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دورة اتحاد شمال افريقيا 2020 (اناث): المنتخب الوطني يواصل استعداداته لموعد تونس
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 12:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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