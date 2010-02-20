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الألعاب الأولمبية 2020 / تنس الطاولة: الجزائر حاضرة في دورة تونس المؤهلة لموعد طوكيو

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 15:10     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرات
الألعاب الأولمبية 2020 / تنس الطاولة: الجزائر حاضرة في دورة تونس المؤهلة لموعد طوكيو

الجزائر - ستكون رياضة تنس الطاولة الجزائرية، حاضرة في الدورة المؤهلة إلى الألعاب الاولمبية (طوكيو 2020)، المقررة بتونس في الفترة الممتدة من 27 الى 29 فبراير الجاري، بجانب 14 دولة اخرى مشاركة، حسب ما افادت به الاتحادية الدولية للعبة عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت .

و ستكون الجزائر ممثلة في هذا الموعد القاري من قبل الرباعي المكون من سامي خروف و العربي بورياح (فردي ذكور)، و ليندة لغرايبي و كاتيا كساسي (الفردي اناث) بالإضافة الى الزوجي سامي خروف و ليندة لغرايبي في (الزوجي المختلط).

وتنشط فعاليات هذه الدورة من قبل 15 لاعبة في الفردي سيدات ، يمثلن عشرة (10) دول و 27 لاعبا في الفردي ذكور يمثلون 15 دولة، بالإضافة الى 14 زوج (زوجي مختلط) من سبع جنسيات .

وفي مسابقة الفردي، ستسفر هذه الدورة عن تأهل اصحاب المراكز الاربعة الاولى مباشرة الى الالعاب الاولمبية، فيما سيتكفل الزوجي المختلط الذي يتوج باللقب الافريقي بتمثيل القارة السمراء في موعد اليابان.

و وفق نظام المنافسة المعتمد ،سيتم تقسيم المشاركين في مسابقة الفردي (اناث و ذكور) الى مجموعات، مع اجراء دورة اولى في شكل بطولة مصغرة تمكن صاحبا المركزين الاول و الثاني من التأهل الى الدور الموالي الذي تخضع فيه المنافسة للإقصاء المباشر .

اما منافسة الزوجي المختلط ، فستقام بنظام الاقصاء المباشر من البداية للنهاية ، على ان يتكفل الثنائي المتوج باللقب القاري (صاحب المركز الاول)، من تمثيل افريقيا في الالعاب الأولمبية 2020، فيما سينشط الثنائيان المنهزمان في الدور النصف نهائي المقابلات الترتيبية من اجل المركزين الثالث و الرابع .

وباعتبار انها ضمنت مسبقا تأشيرة تأهلها السنة الماضية، ستكون مصر معفاة من لعب مقابلات الفردي (اناث و سيدات).

وفيما يلي قائمة المشاركين في دورة تونس ، علما ان كل دولة ستكون ممثلة برياضيين اثنين على اكثر تقدير.

 

  • الفردي ذكور: سامي خروف و بورياح العربي (الجزائر)،ارونا كادري و اولاجيد اوماتايو (نيجيريا)، جيدوان كاسا و دايواكو دجو ديامونغانا (الكونغو)، حبيب الجيابي و صالح اوب ديب (ليبيا)، ابراهيما دياو و حاميدو سو (السنغال)، ديراك ابريفا و ايمانويل كومي (غانا)، احمد جمال (جيبوتي)، اوبا كيزيتو اوبا و علي كاناتي (كوت ديفوار)، كوكو دودجي فاني و مايوسي اغبيتوغو (الطوغو)،شاهد ايدويو و كريست بيانتيكي (ج.الكونغو الديموقراطية )، حمام آدم و بن يحي كرم (تونس)، موتو بريان و جوزياح وانديرا (كينيا)، غودفراي سلطان (جزر السيشل)،اولابيفي مونداف (البنين)، ناتيفال جوناتان و روفانيسيون ستيفان (مدغشقر).

 

  • الفردي اناث: ليندة لغرايبي و كاتيا كساسي (الجزائر)، كيمبو فلافيا و نزنغاني سينتيا (الكونغو)، حانفو سارة (الكاميرون)، آدم اوفيونغ و اوشنياكي اولوفونك (نيجيريا)، حسين رحمة (جيبوتي)، جليم نانديشواري (جرز موريس)، غولتي مارتا (اثيوبيا)، حاج صلاح عبير و غارسي فدورة (تونس)، جوما دورين و سيتاي ليندة (كينيا)، بريستول كريستي (السيشل ).

 

  • الزوجي المختلط: سامي خروف و ليندة لغرايبي (الجزائر)، عمر عصار و دينا مشرف (مصر)، جيديون كاسا و سينتيا نزنغاني ( الكونغو)، سيغان توريولا و اولونفونك اوشنياكي (نيجيريا)، احمد جمال و رحمة حسين (جيبوتي)، تامر مامية و فدورة غارسيا (تونس)، غودفري سلطان و كريستي بريستول (السيشل) .

 

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الألعاب الأولمبية 2020 / تنس الطاولة: الجزائر حاضرة في دورة تونس المؤهلة لموعد طوكيو
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 15:10     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرة   شارك

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