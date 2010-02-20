الجيدو (الجائزة الكبرى لباريس): الجزائر تنهي المنافسة في المركز ال25 من بين 115 دولة مشاركة

وبهذه النتيجة، يكون المنتخب الوطني الجزائري للجيدو ، قد تصدر كذلك ترتيب المنتخبات العربية و الافريقية في دورة باريس، علما ان المنافسة عرفت مشاركة 115 دولة .
و باستثناء صونيا عسلة، لم يتمكن سوى ثلاثة مصارعين جزائريين من اجتياز الدور الاول، ويتعلق الامر بكل من بلقاضي امينة (اقل من 63 كلغ) و بوبكر رباحي (اقل من 66 كلغ)و عبد الرحمان بن عمادي ( اكثر من 90 كلغ) ، فيما أقصيت بقية العناصر في الدور الاول، بداية من هاجر مسرم في فئة اقل من 48 كلغ).
وبعدها ، جاء الدور على فائزة إسهين (اقل من 52 كلغ)، مريم موسى ( اقل من 52 كلغ) ، يمينة حلاتة (اقل من 57 كلغ)، محمد رباحي ( اقل من 60 كلغ) والياس بويعقوب ( اقل من 100 كلغ).
وسيطر المنتخب الياباني على الدورة باحتلاله المركز الاول برصيد 3 ذهبيات و 5 فضيات و 5 برونزيات، متقدما منتخب البلد المضيف فرنسا الذى حل ثانيا بمجموع (3 ذهبيات، 1 فضية، 2 برونزية)، متبوعا في المركز الثالث بمنتخب كوريا الجنوبية ب(ذهبية واحدة و فضية واحدة) .
وشارك في دورة باريس 683 رياضي (407 لدى الرجال و 276 عند السيدات) من 115 دولة.