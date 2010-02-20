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مصارعة/البطولة الافريقية/ أكابر(اليوم 6 والأخير)/مصارعة حرة: تتويج الجزائر بعد حصدها لتسع ميداليات منها ثلاث ذهبيات

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 10:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات
مصارعة/البطولة الافريقية/ أكابر(اليوم 6 والأخير)/مصارعة حرة: تتويج الجزائر بعد حصدها لتسع ميداليات منها ثلاث ذهبيات

الجزائر - توج المنتخب الجزائري لاختصاص مصارعة حرة باللقب القاري حسب الفرق, بعد حصده لتسع ميداليات (3 ذهبيات, فضيتين و4 برونزيات), خلال اليوم السادس والأخير لمنافسات البطولة الافريقية للمصارعة المشتركة (أشبال-أواسط- أكابر-إناث), التي جرت من 4 إلى 9 فبراير بالقاعة البيضوية بالمركب الأولمبي –محمد بوضياف- بالجزائر العاصمة.

وسمح اليوم الأخير للفريق الجزائري للمصارعة الحرة (أكابر) بإنهاء المنافسة في المركز الأول, متقدما على نظيره المصري الذي جاء ثانيا بتسع ميداليات (ذهبيتين, 3 فضيات, 4 برونزيات), فيما حلت تونس في الصف الثالث بخمس ميداليات (3 ذهبيات, فضية واحدة, وبرونزية واحدة).

وتوج بالميداليات الذهبية للمنتخب الجزائري كل من خرباش عبد الحق (57 كلغ) وعبد الغني بن عطاء الله (61 كلغ) ومحمد فرج (62 كلغ), في الوقت الذي عات فيه الفضيات لكل من اسحاق بوخرص (74 كلغ) وجهيد برحال (125 كلغ).

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أما بالنسبة لعمار لعيساوي (65 كلغ) وابراهيم مختاري (70 كلغ) ومحمد بودراع (79 كلغ) وفاتح بن فرج الله (86 كلغ) فقد اكتفوا بالبرونزية.

وعرفت المنافسة مشاركة قرابة 400 مصارع يمثلون 25 بلدا, في حين أقحمت الجزائر 90 رياضيا.

آخر تعديل على الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 11:02
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مصارعة/البطولة الافريقية/ أكابر(اليوم 6 والأخير)/مصارعة حرة: تتويج الجزائر بعد حصدها لتسع ميداليات منها ثلاث ذهبيات
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 10:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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