مصارعة/البطولة الافريقية/ أكابر(اليوم 6 والأخير): نتائج اختصاص المصارعة الحرة

مصارعة حرة
57 كلغ:
1-عبد الحق خرباش (الجزائر)
2- ديامانتينو أونا فافي (غينيا بيساو)
3-جمال عبد الناصر حنفي (مصر)
-- ياكوبو تانكي تاو (جنوب افريقيا)
61 كلغ:
1-عبد الغني بن عطاء الله (الجزائر)
2- يوسف محمد يوسف عيسى (مصر)
3-شكير أنصاري (المغرب)
65 كلغ:
1-مبوندي كومبا مبالي (غينيا بيساو)
2- أماس دانييل (نيجيريا)
3-عمار لعيساوي (الجزائر)
-- فتحي طارق فتحي اسماعيل (مصر)
70 كلغ:
1-هيثم دخلاوي (تونس)
2- أحمد محمد السيد (مصر)
3-ابراهيم مختاري (الجزائر)
74 كلغ:
1-أوغبونا إيمانويل جون (الجزائر)
2- اسحاق بوخرص (الجزائر)
3-ماهر غانمي (تونس)
--عمر رضا رمضان حسين (مصر)
79 كلغ:
1-أيوب براج (تونس)
2- شكري محمد الكومي (مصر)
3-محمد بودراع (الجزائر)
86 كلغ:
1-خالد مسعود اسماعيل (مصر)
2- خالد مانيترا راهاريسون (مدغشقر)
3- فاتح بن فرج الله (الجزائر)
--ايكيريكيمي اجيومور (نيجيريا)
92 كلغ:
1-محمد فرج (الجزائر)
2- عماد كديدي (تونس)
3- محمد عبد الله عبد المؤمن (مصر)
97 كلغ:
1-محمد سعداوي (تونس)
2- مارتن إيراسموس (جنوب افريقيا)
3- فرانسيسكو نكونغا نغودا (أنغولا)
-- سوسو تاماراو (نيجيريا)
125 كلغ:
1-جمال غيودة عبد المطلب (مصر)
2- جهيد برحال (الجزائر)
3-تشياكا فايي (السينغال).
مصارعة/البطولة الافريقية/ جميع الفئات: الترتيب النهائي
الترتيب النهائي للبطولة الافريقية للمصارعة المشتركة (أشبال-أواسط- أكابر-إناث), التي اختتمت سهرة الأحد بالقاعة البيضوية بالمركب الأولمبي -محمد بوضياف- بالجزائر العاصمة:
الترتيب ذهب فضة برونز المجموع
1.مصر 36 23 11 70
2.الجزائر 22 30 23 75
- تونس 19 21 29 69
- نيجيريا 7 5 2 14
- جنوب افريقيا 3 2 11 16
- المغرب 2 2 6 10.