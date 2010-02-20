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مصارعة/البطولة الافريقية/ أكابر(اليوم 6 والأخير): نتائج اختصاص المصارعة الحرة

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 10:36     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات

الجزائر- نتائج اليوم السادس والأخير لمنافسات الأكابر في اختصاص المصارعة الحرة, في إطار البطولة الافريقية للمصارعة المشتركة التي اختتمت سهرة يوم الأحد بالقاعة البيضوية بالمركب الأولمبي –محمد بوضياف- بالجزائر العاصمة.

 

مصارعة حرة 

 

57 كلغ:

 

1-عبد الحق خرباش (الجزائر)

2- ديامانتينو أونا فافي (غينيا بيساو)

3-جمال عبد الناصر حنفي (مصر)

-- ياكوبو تانكي تاو (جنوب افريقيا)

 

61 كلغ:

 

1-عبد الغني بن عطاء الله (الجزائر)

2- يوسف محمد يوسف عيسى (مصر)

3-شكير أنصاري (المغرب)

 

65 كلغ:

 

1-مبوندي كومبا مبالي (غينيا بيساو)

2- أماس دانييل (نيجيريا)

3-عمار لعيساوي (الجزائر)

-- فتحي طارق فتحي اسماعيل (مصر)

 

70 كلغ:

 

1-هيثم دخلاوي (تونس)

2- أحمد محمد السيد (مصر)

3-ابراهيم مختاري (الجزائر)

 

74 كلغ:

 

1-أوغبونا إيمانويل جون (الجزائر)

2- اسحاق بوخرص (الجزائر)

3-ماهر غانمي (تونس)

--عمر رضا رمضان حسين (مصر)

 

79 كلغ:

 

1-أيوب براج (تونس)

2- شكري محمد الكومي (مصر)

3-محمد بودراع (الجزائر)

 

86 كلغ:

 

1-خالد مسعود اسماعيل (مصر)

2- خالد مانيترا راهاريسون (مدغشقر)

3- فاتح بن فرج الله (الجزائر)

--ايكيريكيمي اجيومور (نيجيريا)

 

92 كلغ:

 

1-محمد فرج (الجزائر)

2- عماد كديدي (تونس)

3- محمد عبد الله عبد المؤمن (مصر)

 

97 كلغ:

 

1-محمد سعداوي (تونس)

2- مارتن إيراسموس (جنوب افريقيا)

3- فرانسيسكو نكونغا نغودا (أنغولا)

-- سوسو تاماراو (نيجيريا)

 

125 كلغ:

 

1-جمال غيودة عبد المطلب (مصر)

2- جهيد برحال (الجزائر)

3-تشياكا فايي (السينغال).

 

 

 

مصارعة/البطولة الافريقية/ جميع الفئات: الترتيب النهائي

 

الترتيب النهائي للبطولة الافريقية للمصارعة المشتركة (أشبال-أواسط- أكابر-إناث), التي اختتمت سهرة الأحد بالقاعة البيضوية بالمركب الأولمبي -محمد بوضياف- بالجزائر العاصمة:

 

 

 

الترتيب             ذهب  فضة  برونز  المجموع

 

1.مصر             36   23      11     70

 

2.الجزائر           22  30      23     75

 

  1. تونس 19 21     29    69

 

  1. نيجيريا 7 5       2      14

 

  1. جنوب افريقيا 3 2       11     16

 

  1. المغرب 2 2        6      10.
آخر تعديل على الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 10:54
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مصارعة/البطولة الافريقية/ أكابر(اليوم 6 والأخير): نتائج اختصاص المصارعة الحرة
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 10:36     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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