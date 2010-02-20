البطولة الافريقية للمصارعة: الجزائر في المركز الثاني بـ 75 ميدالية منها 22 ذهبية

جانب من منصات التتويج في اليوم الأخير من المنافسة / 09-02-2020 / الصورة: صفحة الفدرالية الجزائرية للمصارعة المشتركة على فيسبوك

الجزائر - حصدت المنتخبات الجزائرية للمصارعة المشتركة 75 ميدالية (22 ذهبية, 30 فضية و 23 برونزية) مما منحها المركز الثاني في الترتيب النهائي للفرق, سهرة الأحد ضمن اليوم السادس والأخير لمنافسات البطولة الافريقية (اشبال-اواسط-اكابر-اناث) التي جرت من 4 إلى 9 فبراير بالقاعة البيضوية بالمركب الأولمبي –محمد بوضياف- بالجزائر العاصمة.

وسمح اليوم الأخير للجزائر بانهاء المنافسة بقوة بفضل منتخب المصارعة الحرة (اكابر) الذي نال تسع ميداليات (3 ذهبيات, فضيتين و 4 برونزيات), فيما جاءت تونس في الصف الثالث بخمس ميداليات (3 ذهبيات, فضية واحدة, وبرونزية واحدة).

وتوج بالميداليات الذهبية للمنتخب الجزائري كل من خرباش عبد الحق (57 كلغ) وعبد الغني بن عطاء الله (61 كلغ) ومحمد فرج (62 كلغ), في الوقت الذي عادت فيه الفضيات لكل من اسحاق بوخرص (74 كلغ) وجهيد برحال (125 كلغ).

أما بالنسبة لعمار لعيساوي (65 كلغ) وابراهيم مختاري (70 كلغ) ومحمد بودراع (79 كلغ) وفاتح بن فرج الله (86 كلغ) فقد اكتفوا بالبرونزية.

وكانت المنتخبات الجزائرية قد حققت بداية موفقة, حيث توج منتخب الأشبال في اختصاص المصارعة الاغريقية الرومانية بتسع ميداليات ايضا (3 ذهب, 2 فضة, 4 برونز), متقدما على نظيريه المصري والتونسي.

وفي المصارعة الحرة, أنهى الفريق الجزائري هذا الاختصاص في الصف الثاني بثماني ميداليات (ذهبية واحدة, 4 فضيات و 3 برونزيات), وراء مصر صاحبة المركز الاول.

كما تحصلت الشبلات على المرتبة الاولى حسب الفرق, بنيلهن لعشر ميداليات (3 ذهبيات, 5 فضة, برونزيتين), متقدمات على تونس بتسع ميداليات ومصر بخمس ميداليات.

وعند الأواسط, حازت الجزائر على المرتبة الثانية حسب الفرق في المصارعة الحرة بعشر ميداليات منها ذهبيتين, وفي الاغريقية الرومانية افتكت تسع "قلادات" من بينها اربعة من المعدن النفيس، في الوقت الذي تحصلت فيه الوسطيات على المرتبة الثالثة بمجموع ثماني ميداليات (4 فضيات و 4 برونزيات).

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أما بالنسبة للأكابر (اغريقية رومانية), فقد تمكن زملاء بشير سيد عزارة من تحدي المصريين وانتزاع المرتبة الاولى بعشر ميداليات (6 ذهبيات, فضيتين وبرونزيتين).

وتوج بذهبيات الجزائر كل من: عبد الكريم فرقات (55 كلغ) عبد الجبار جباري (63 كلغ) عبد الكريم واكالي (77 كلغ) شوقي دولاش (82 كلغ), بشير سيد عزارة (87 كلغ) وآدم بوجملين.

وصرح رئيس الاتحادية الجزائرية, رابح شباح, ل"واج" عقب المنافسة "راضون عن النتائج المحققة في كل الفئات, سيما الاكابر في اختصاص الاغريقية الرومانية. لقد حضرنا جيدا لهذا الموعد والنتائج كشفت ذلك".

وأضاف "وفرنا للمصارعين كل الظروف الملائمة, والعمل تجسد في هذه الميداليات, وهذه النتائج تسمح للرياضيين بتحسين ترتيبهم مقارنة مع الطبعة السابقة. وسيعودون قريبا للتحضير تحسبا للدورة المؤهلة الى أولمبياد 2020 شهر مارس المقبل بمدينة الجديدة بالمغرب".

من جهته, اكتفى المنتخب الوطني النسوي (كبريات) بميداليتين واحدة فضية وواحدة برونزية, وكانتا من نصيب كل من أمال حميش (65 كلغ) و ابتسام دودو (50 كلغ) على التوالي.

من جهته, اوضح رئيس لجنة التحكيم لدى الكنفيدرالية الافريقية للمصارعة, التونسي كمال بوعزيز ل"واج" أن "المنافسة بالرغم من صعوبتها إلا أنها جرت في ظرف ملائمة. والحكام أدوا مهمتهم كما ينبغي".

وخلال الطبعة السابقة للبطولة القارية بالحمامات بتونس, أنهت المنتخبات الجزائرية للاواسط والاشبال والاكابر والسيدات المنافسة في المركز الثالث ب50 ميدالية (13 ذهب, 21 فضية, 16 برونزية).

وعرفت المنافسة مشاركة قرابة 400 مصارع يمثلون 25 بلدا, في حين أقحمت الجزائر 90 رياضيا.