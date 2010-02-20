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كاراتي دو/ البطولة الإفريقية: الجزائر في المرتبة الثالثة ب 20 ميدالية,منها 9 ذهبيات

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 09:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
كاراتي دو/ البطولة الإفريقية: الجزائر في المرتبة الثالثة ب 20 ميدالية,منها 9 ذهبيات

طنجة ( المغرب) - أنهى المصارعون الجزائريون مشاركتهم في البطولة الافريقية ( اواسط - اكابر) التي اختتمت يوم الأحد بمدينة طنجة المغربية في المرتبة الثالثة, ب20  ميدالية (9 ذهبيات, 4 فضيات و 7 برونزيات).

ونال صنف الاكابر, ست ميداليات ذهبية من انجاز كل من:  حاج سعيد كاميليا ( كاتا), وداد دراو ( كوميتي/ -55 كلغ), لبنى مقداس ( كوميتي/ + 68 كلغ), حسين دايخي ( كوميتي/- 48 كلغ), لويزة ابوريش ( كوميتي/ - 53 كلغ) وايوب انيس حلاسة  ( كوميتي/ -55 كلغ).

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ونالت الميداليات الفضية , المجموعة المتكونة من, لمياء معطوب ( كوميتي/ - 68 كلغ),  وفريق  الرجال كاتا لدى الاكابر , بينما عادت الفضيتان الاخريان, لايناس عبيد ( كوميتي/ + 59 كلغ) ويانيس تاس (  كوميتي/ -61 كلغ), عند الاواسط.

اما البرونزيات فقد حصل عليها  كل من : ايمان طالب (كوميتي/ - 50 كلغ), شيماء ميدي ( كوميتي/ -61 كلغ) , معاد كيتس ( كاتا), يانيس لرجان ( كوميتي/ - 75 كلغ) وانيس سامي ابراهيمي ( كوميتي/ -84 كلغ) ومن طرف ايضا مصارعين اثنين من الاواسط وهما : يانيس تاس ( كاتا) وآية نور البهجة سعيد ( كوميتي/ - 59 كلغ).

وفي الترتيب العام , توج باللقب الافريقي , ممثلو  البلد المستضيف, المغرب,  ب37 ميدالية  ( 15 ذهبية, 13 فضية  و 9 برونزيات), بينما حصلت مصر على مركز الوصافة بمجموع 39 ميدالية  ( 11 ذهبية , 19 فضية و 9 برونزيات).

و جرت منافسات بطولة افريقيا 2020  ( من 7 الى 9 فبراير ) الخاصة بفئتي الاواسط و الاكابر بقاعة زياتن بطنجة و عرفت مشاركة ازيد من 350 مصارع و مصارعة يمثلون 23 دولة, منهم 25 جزائريا.

و كان المنتخب الجزائري قد حدد هدف , "حصد اكبر عدد ممكن من الميداليات و كسب أكبر عدد من النقاط من اجل التأهل الى الالعاب الاولمبية بطوكيو 2020.

آخر تعديل على الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 09:50
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كاراتي دو/ البطولة الإفريقية: الجزائر في المرتبة الثالثة ب 20 ميدالية,منها 9 ذهبيات
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 09:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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