نحو إعلان بلدية نقرين بتبسة منطقة أثرية مرخصة للبحث الأثري -

كاراتي دو/ البطولة الإفريقية: الجزائر في المرتبة الثالثة ب 20 ميدالية,منها 9 ذهبيات -

البطولة الافريقية للمصارعة: الجزائر في المركز الثاني بـ 75 ميدالية منها 22 ذهبية -

استهداف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتيمياوين من طرف انتحاري واستشهاد جندي -

اللحوم الحمراء وتربية الأنعام: تبني رؤية نموذجية لتطوير المنتوج المحلي -

بن دودة: إعطاء الأولوية لرفع التجميد عن المشاريع الثقافية للولايات المهمشة ثقافيا -

إنشاء بنك للسكن و صندوق للمؤسسات الصغيرة و الناشئة في 2020 -

كريكو: الجزائر قامت بإعداد التقرير الوطني حول أجندة التنمية المستدامة -

تجذيف / بطولة العالم داخل القاعة: الجزائريان بودينة و آيت داود ضمن احسن 10 رياضيين في موعد باريس -

عرض عما قريب الفيلم الوثائقي حول الأختين الشهيدتين سعدان بجامعات قسنطينة -

الدولة ستعزز مجهوداتها في مجال مكافحة مرض السرطان وتحسين التكفل بالمرضى -

الرئيس تبون: الجزائر ستساهم بلا هوادة في تعزيز جهود تحقيق السلم والأمن في إفريقيا -

العميد عرعار عبد الرحمان ينصب العميد قواسمية نور الدين رئيساً لأركان الدرك الوطني -

ضرورة مراجعة دفتر الشروط الخاص بتجهيز السيارات بغاز البترول المميع سيرغاز -

الجزائر العاصمة: تزويد قريبا 44 مفترق طرق بالإشارات الضوئية الذكية -

قضية التآمر ضد سلطة الدولة والجيش: حضور جميع المتهمين ماعدا عثمان طرطاق -

إبرام اتفاقية إطار لتعزيز مشاركة المؤسسات الناشئة في حماية البيئة -

كراتي دو/ بطولة افريقيا: 12 ميدالية للجزائر من ضمنها اربع ذهبيات -

موسى فقي يذكر بمسؤولية الاتحاد الافريقي في تسوية النزاعين في ليبيا و في الصحراء الغربية -