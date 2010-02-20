كاراتي دو/ البطولة الإفريقية: الجزائر في المرتبة الثالثة ب 20 ميدالية,منها 9 ذهبيات

ونال صنف الاكابر, ست ميداليات ذهبية من انجاز كل من: حاج سعيد كاميليا ( كاتا), وداد دراو ( كوميتي/ -55 كلغ), لبنى مقداس ( كوميتي/ + 68 كلغ), حسين دايخي ( كوميتي/- 48 كلغ), لويزة ابوريش ( كوميتي/ - 53 كلغ) وايوب انيس حلاسة ( كوميتي/ -55 كلغ).
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ونالت الميداليات الفضية , المجموعة المتكونة من, لمياء معطوب ( كوميتي/ - 68 كلغ), وفريق الرجال كاتا لدى الاكابر , بينما عادت الفضيتان الاخريان, لايناس عبيد ( كوميتي/ + 59 كلغ) ويانيس تاس ( كوميتي/ -61 كلغ), عند الاواسط.
اما البرونزيات فقد حصل عليها كل من : ايمان طالب (كوميتي/ - 50 كلغ), شيماء ميدي ( كوميتي/ -61 كلغ) , معاد كيتس ( كاتا), يانيس لرجان ( كوميتي/ - 75 كلغ) وانيس سامي ابراهيمي ( كوميتي/ -84 كلغ) ومن طرف ايضا مصارعين اثنين من الاواسط وهما : يانيس تاس ( كاتا) وآية نور البهجة سعيد ( كوميتي/ - 59 كلغ).
وفي الترتيب العام , توج باللقب الافريقي , ممثلو البلد المستضيف, المغرب, ب37 ميدالية ( 15 ذهبية, 13 فضية و 9 برونزيات), بينما حصلت مصر على مركز الوصافة بمجموع 39 ميدالية ( 11 ذهبية , 19 فضية و 9 برونزيات).
و جرت منافسات بطولة افريقيا 2020 ( من 7 الى 9 فبراير ) الخاصة بفئتي الاواسط و الاكابر بقاعة زياتن بطنجة و عرفت مشاركة ازيد من 350 مصارع و مصارعة يمثلون 23 دولة, منهم 25 جزائريا.
و كان المنتخب الجزائري قد حدد هدف , "حصد اكبر عدد ممكن من الميداليات و كسب أكبر عدد من النقاط من اجل التأهل الى الالعاب الاولمبية بطوكيو 2020.