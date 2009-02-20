كراتي دو/ بطولة افريقيا: 12 ميدالية للجزائر من ضمنها اربع ذهبيات

طنجة (المغرب) - احرز المصارعون الجزائريون في رياضة الكراتي،- لغاية صبيحة اليوم الاحد-، مجموع 12 ميدالية (4 ذهبيات، فضيتان، 6 برونزيات)، في منافسات البطولة الافريقية للعبة (اواسط و اكابر) المتواصلة فعالياتها بمدينة طنجة المغربية.

و كان المعدن النفيس من انجاز المنتخب الوطني للكوميتي الذي توج مساء امس السبت باللقب في مسابقة حسب الفرق، وهو التتويج الوحيد للجزائر في فئة الاكابر، فيما كانت بقية الميداليات الذهبية لدى الأواسط من نصيب سيليا ويكان في فئة اقل من 48 كلغ، لويزة ابوريش (اقل من 53 كلغ) و ايوب انيس حلاسة (اقل من 55 كلغ)، وجميعهم في اختصاص الكوميتي.

من جانبهما، فاز المصارعان يانيس طاس (اقل من 61 كلغ) و إيناس عبيد (اكثر من 59 كلغ) بالميدالية الفضية لاختصاص الكوميتي اواسط في فئتيهما.

و كان معدن البرونز عند الأكابر من نصيب كل من ايمان طالب (اقل من 50 كلغ) و شيماء ميدي (اقل من 61 كلغ) و يانيس لعرجان (اقل من 75 كلغ) في اختصاص الكوميتي و معاذ ويتاس في اختصاص الكاتا، بالإضافة الى يانيس طاس (كاتا أواسط) و آية نور البهجة سياد (اقل من 59 كلغ) في اختصاص كوميتي اواسط.

و ستكون الفرصة سانحة امام الجزائر لإثراء حصادها من الميداليات خلال نهائيات الفردي اكابر المقررة مساء اليوم الاحد، خاصة بحضور لامية معطوب (اقل من 68 كلغ) و حسين دايخي (اكثر من 84 كلغ) و كلاهما في اختصاص الكوميتي.

ومعلوم ان منافسات بطولة افريقيا 2020 الخاصة بفئتي الاواسط و الاكابر تقام في الفترة الممتدة من 7 الى 9 فبراير بقاعة زياتن بطنجة و تعرف مشاركة ازيد من 350 مصارع و مصارعة يمثلون 23 دولة، منهم 25 جزائريا.

و يهدف المنتخب الوطني للأكابر الى حصد اكبر عدد ممكن من الميداليات و كسب أكبر عدد من النقاط الهامة في مسعى التأهل الى الالعاب الاولمبية بطوكيو 2020.