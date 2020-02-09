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رياضة: مختصرات من الاتحاديات الجزائرية

  أدرج يـوم : الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 13:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

الجزائر- مختصرات استقتها "واج" من مختلف الاتحاديات الرياضية الجزائرية:

 

-- شطرنج : تأجل إجراء الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية للسيدات, الذي كان مقررا على مستوى بيت الشباب لمدينة تيزي وزو (5-8 فبراير), إلى وقت لاحق, بسبب عطب كهربائي في مكان احتضان المنافسة.

 

-- كامبو : نظمت الاتحادية الجزائرية للكامبو التربص الانتقائي الأول للمنتخب الوطني (أكابر) يومي الجمعة و السبت على مستوى القاعة متعددة الرياضات بسيدي راشد (تيبازة).

 

-- كاراتي دو : ستعقد الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو جمعيتها العامة العادية, للمصادقة على التقريرين المالي والادبي لسنة 2019, يوم الجمعة القادم على مستوى المركز الرياضي "سفيلتيس" بالشراقة (العاصمة).

 

-- فول كونتاكت : نظمت الاتحادية الجزائرية للفول كونتاكت, كيك بوكسينغ, موايتاي والرياضات المشابهة, الملتقى الوطني للحكام, أمس السبت, بالمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجية الرياضة بدالي ابراهيم (الجزائر).

 

-- دراجات : تنقل الدارجان الجزائريان, أيوب سحيري (أقل من 23 سنة) و صلاح الدين الأيوبي شركي (أواسط), الاثنين الفارط إلى جنوب إفريقيا للقيام بتحضيرات تدوم 40 يوما بالمركز العالمي التابع للاتحاد الدولي للدراجات, تحسبا للمشاركة في بطولة إفريقيا على الطريق بين 23 و 29 مارس المقبل بموريس.

 

-- تنس الطاولة : في إطار التعاون الجزائري-الألماني لموسم 2020-2021, تنظم جامعة ليبزيغ (ألمانيا) دورات تكوينية بين 31 أغسطس 2020 و 31 يناير 2021 في تخصص تنس الطاولة. ولهذا طلبت الاتحادية الجزائرية للعبة الراغبين في المشاركة بإرسال ملفات ترشحهم قبل تاريخ 8 فبراير (أمس السبت).

 

-- تنس : أعلنت الاتحادية الجزائرية للتنس تأجيل الدورة الوطنية "الحاج بن قاسمية شادلي محمد" المخصصة لفئتي أقل من 14 و 16 سنة (ذكور و إناث), إلى تاريخ لاحق, بعدما كانت مبرمجة نهاية الأسبوع الفارط.

 

--كرة القدم : على هامش لقاء الجزائر-جنوب السودان (4-0) لحساب إياب تصفيات كأس العالم للسيدات (دون 20 سنة), أهدى رئيس بعثة منتخب جنوب السودان, عبد الرحمان شور, هدايا تكريمية إلى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, خير الدين زطشي, و رئيس الرابطة الوطنية النسوية, جمال قاسحي. وتلقى هذا الأخير هدية خاصة كعرفان لمجهوداته وعمله اليومي على رأس الرابطة.

 

-- فوفينام فيات فوداو : نظمت المديرية الفنية الوطنية للاتحادية الجزائرية للفوفينام فيات فوداو, دورة تدريبية لانتقاء أحسن العناصر للمنتخب الوطني للأكابر والمواهب الشابة, يومي الجمعة والسبت بالمركب الرياضي الجواري بالدار البيضاء (الجزائر).

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رياضة: مختصرات من الاتحاديات الجزائرية
  أدرج يـوم : الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 13:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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