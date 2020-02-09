البطولة الافريقية (أكابر- اليوم الخامس): تتويج الجزائر في المصارعة اغريقية- رومانية

الجزائر- توج المنتخب لجزائري للمصارعة الاغريقية- الرومانية ( اكابر) أمس السبت خلال البطولة الافريقية المتواصلة بالقاعة البيضوية محمد بوضياف , باللقب الافريقي ( حسب الفرق) برصيد 10 ميداليات ( 6 ذهبيات, 3 فضيات و برونزية).

وسيطر الجزائريون على اختصاص المصارعة الاغريقية - الرومانية امام نظرائهم المصريين بمجموع 8 ميداليات ( 4 ذهبيات, و4 فضيات) متبوعين بتونس ب8 ميداليات ( فضيتان و 6 برونزيات).

واحرز الميداليات الذهبية الجزائرية كل من : عبد الكريم فرقات ( 55كلغ), عبد الجبار جباري ( 63 كلغ), عبد الكريم اوكالي ( 77كلغ), شوقي دولاش ( 82 كلغ), بشير سيد عزارة ( 87 كلغ) وادم بو جملين .

واليوم الخامس من المنافسات كان موفقا بالنسبة لممثلي الجزائر الذين عرفوا كيف يتجاوزون عقبة المصريين المعتادين على لعب الادوار الاولى في هذا الاختصاص , غبر ان هذه المرة ظهر زملاء سيد عزارة , بالمستوى المنتظر تحت تشجيعات الجمهور الحاضر بقوة بالقاعة البيضوية .

وصرح المدرب الوطني مسعود زغدان ل"واج" قائلا : "قبل بدء النهائيات توقعنا افتكاك 5 ذهبيات , وسمح لنا هذا الحصاد بنيل اللقب الافريقي حسب الفرق.

المصارعون الجزائريون كانوا حاضرين على البساط امام المصريين الذين خلقوا لنا الكثير من الصعوبات."

وبالنسبة لزغدان فانه "كان بامكان المصارعين الجزائريين افتكاك 7 ذهبيات لولا نقص التركيز لعبد النور العوني ( 60 كلغ) بعد ان ضيّع اللقب الافريقي الذي حصل عليه خلال الطبعة الماضية بالحمامات."

واضاف : "استرجعنا لقبنا الافريقي الذي ضاع منا في النسخة الماضية بتونس وهذه النتائج تشجعنا على الذهاب الى اولمبياد طوكيو-2020 بعزيمة."

من جهتهن, لم تترك النيجيريات أي فرصة لمنافساتهن في المصارعة النسوية , عقب حصولهن على 10 ميداليات ( 5 ذهبيات و 5 فضيات) , امام التونسيات ب8 ميداليات ( ذهبيتان, فضية و 5 برونزيات), فيما عادت المرتبة الثالثة الى المصريات ب6 ميداليات ( ذهبية, فضيتان و 3 برونزيات).

وصرح مدرب المصارعة النسوية , النيجيرية, فيكتور كوديا : " لدينا تقاليد في المصارعة النسوية التي اكدت مرة اخرى علو كعبها . المصارعات حافظن على لقبهن الافريقي المتوجات به مرتين , ببورت هكورت بنيجيريا (2018) والحمامات ( 2019) بتونس.

بالمقابل اكتفت ممثلات الجزائر , بميداليتين فقط ( فضية وبرونزية). ونالت الفضية امال حميش التي خسرت في النهائي امام نيجيرية في فئة ( 65 كلغ).

وابتسام دودو ( 50 كلغ) البرونزية.

وعقب اليوم الخامس للبطولة الافريقية بالجزائر, ترتفع حصيلة الميداليات الجزائرية الى 66 ميدالية ( 19 ذهبية, 28 فضية و 19 برونزية).

ويخصص اليوم الأخير من المنافسات (الاحد) للمصارعة الحرة ( اكابر). وتشارك الجزائر في هذا الموعد ب90 مصارعا في فئات الاشبال, الاواسط, الاكابر والمصارعة النسوية.