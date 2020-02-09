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مصارعة- البطولة الافريقية: النتائج الفنية لمنافسات المصارعة الاغريقية- الرومانية

  أدرج يـوم : الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 12:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرات

الجزائر- النتائج الفنية عقب اليوم الخامس لمنافسات المصارعة الاغريقية- الرومانية  ( اكابر) للبطولة الافريقية المتواصلة بالقاعة البيضوية محمد بوضياف (الجزائر العاصمة).

 

وزن (55 كلغ)

1 عبد الكريم فرقات  ( الجزائر)

2 روميو ريكاردو غوليات  ( ناميبيا)

3 يوسف محمد حربي ( المغرب)

 

(60 كلغ)

1 هيثم محمود احمد فهمي ( مصر)

2 عبد النور العوني ( الجزائر)

3  عبد الرزاق روينبي ( المغرب)

 

(63 كلغ)

1 عبد الجبار جباري  ( الجزائر)

2 مصطفى حسن محمد ( مصر)

3 مصطفى حامد (تشوفن  ( جنوب افريقيا)

 

(67 كلغ)

1 محمد ابراهيم السيد ( مصر)

2 اسحاق غايو  ( الجزائر)

3 رضوان طرهوني   ( تونس)

 

(72 كلغ)

1 ابو حليمة محمد  السيد ( مصر)

2 لمجد معافي ( تونس)

3 طارق عزيز بن عيسى  (  الجزائر)

 

(77 كلغ)

1 عبد الكريم اوكالي ( الجزائر)

2 وائل حمدي محمد  ( مصر)

3 محمد عزيز لندولسي ( تونس)

 

(82 كلغ)

1 شوقي دولاش (  الجزائر)

2 محمد محمود السيد  ( مصر)

3 عيث حناشي  ( تونس)

 

(87 كلغ)

1 بشير سيد عزارة   (  الجزائر)

2 محمد مصطفى متولي ( مصر)

3 محمد اسكندر ميساوي ( تونس)

 

(97 كلغ)

1 ادم  بو جملين   ( الجزائر)

2 هيكل عاشوري    (  تونس)

3 نورالدين هاني محمد

جمعة (مصر)

 

( 130 كلغ)

1 عبد اللطيف محمد احمد  ( مصر)

2 هشام كوشيت ( الجزائر)

3 امين غنيشي  (  تونس).

كلـمات مفتـاحيــة :
مصارعة- البطولة الافريقية: النتائج الفنية لمنافسات المصارعة الاغريقية- الرومانية
  أدرج يـوم : الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 12:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرة   شارك

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