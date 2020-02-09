مصارعة- البطولة الافريقية: النتائج الفنية لمنافسات المصارعة الاغريقية- الرومانية

وزن (55 كلغ)
1 عبد الكريم فرقات ( الجزائر)
2 روميو ريكاردو غوليات ( ناميبيا)
3 يوسف محمد حربي ( المغرب)
(60 كلغ)
1 هيثم محمود احمد فهمي ( مصر)
2 عبد النور العوني ( الجزائر)
3 عبد الرزاق روينبي ( المغرب)
(63 كلغ)
1 عبد الجبار جباري ( الجزائر)
2 مصطفى حسن محمد ( مصر)
3 مصطفى حامد (تشوفن ( جنوب افريقيا)
(67 كلغ)
1 محمد ابراهيم السيد ( مصر)
2 اسحاق غايو ( الجزائر)
3 رضوان طرهوني ( تونس)
(72 كلغ)
1 ابو حليمة محمد السيد ( مصر)
2 لمجد معافي ( تونس)
3 طارق عزيز بن عيسى ( الجزائر)
(77 كلغ)
1 عبد الكريم اوكالي ( الجزائر)
2 وائل حمدي محمد ( مصر)
3 محمد عزيز لندولسي ( تونس)
(82 كلغ)
1 شوقي دولاش ( الجزائر)
2 محمد محمود السيد ( مصر)
3 عيث حناشي ( تونس)
(87 كلغ)
1 بشير سيد عزارة ( الجزائر)
2 محمد مصطفى متولي ( مصر)
3 محمد اسكندر ميساوي ( تونس)
(97 كلغ)
1 ادم بو جملين ( الجزائر)
2 هيكل عاشوري ( تونس)
3 نورالدين هاني محمد
جمعة (مصر)
( 130 كلغ)
1 عبد اللطيف محمد احمد ( مصر)
2 هشام كوشيت ( الجزائر)
3 امين غنيشي ( تونس).