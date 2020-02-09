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المهرجان الوطني للعدو الريفي: هشام بوشيشة و رهام سناني يفوزان بلقب الطبعة الخامسة

  أدرج يـوم : الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 12:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات

قسنطينة- توج يوم السبت كل من هشام بوشيشة من مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون (الجزائر العاصمة) و رهام سناني من فريق الحماية المدنية بالجزائر العاصمة بلقب الطبعة الخامسة للمهرجان الوطني للعدو الريفي "عبد المجيد أوبيدة و عمر بن حبيلس" لصنف الأكابر (ذكور و إناث) الذي أقيم بغابة البعراوية ببلدية الخروب (قسنطينة) بعد أن فاز كلاهما بالمرتبة الأولى.

ففي أجواء ربيعية بامتياز, عرف صنف "الأكابر" ذكور سيطرة واضحة لعدائي مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون بافتكاكهم المراتب الخمس الأولى حيث نال هشام بوشيشة المرتبة الأولى لهذه المنافسة التي جرت على مسلك بطول 8 كيلومتر في حين عادت المرتبة الثانية للعداء يوسف عدوش يليه رابح خاوة في المرتبة الثالثة.

أما بالنسبة للإناث فقد فازت رهام سناني بالمرتبة الأولى متبوعة بكنزة دحماني من برج بوعريريج و عبير رفاس من سوق أهراس بالمرتبة الثانية و الثالثة على التوالي في سباق على مسلك بطول 6 كيلومتر.

وأوضح رئيس الرابطة الولائية للعدو الريفي لقسنطينة, رياض بن قارة, ل/واج أن هذا المهرجان شارك فيه ما مجموعه 915 عداء منهم 230 عداءة يمثلون 115 نادي قدموا من 24 ولاية, مشيرا إلى أن الظروف المناخية الجيدة السائدة و مسلك غابة البعراوية الذي أعيد تهيئته ساعدا على إنجاح هذا المهرجان السنوي.

وقد تم بالمناسبة تخصيص جوائز للفائزين الثلاثة الأوائل و كذا توزيع كؤوس و ميداليات و شهادات شرفية على العدائين و رؤساء الفرق.

من جهته, أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى, عبد الحكيم ديب, أن تنظيم مثل هذه المهرجانات و كذا البطولات عبر البلاد من شأنه السماح بتحضير العدائين لمختلف المسابقات الوطنية و الدولية و كذا ترقية رياضة العدو الريفي.

آخر تعديل على الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 12:44
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المهرجان الوطني للعدو الريفي: هشام بوشيشة و رهام سناني يفوزان بلقب الطبعة الخامسة
  أدرج يـوم : الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 12:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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