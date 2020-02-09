الرابطة الأولى: الرائد يضيع فرصة تعميق الفارق, ش.قسنطينة يقترب ون.حسين داي "يغرق"

الجزائر- عرفت نتائج الجولة الـ17 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, التي جرت أغلبية مبارياتها يوم السبت, تضييع الرائد, شباب بلوزداد, فرصة تعميق الفارق عن ملاحقيه, في حين, اقترب شباب قسنطينة من اصحاب المقدمة, بعد إطاحته بمضيفه اتحاد الجزائر, أما نصر حسين داي فيبدو أن أوضاعه لا تبشر بالخير اثر "انهياره" على أرضه أمام أولمبي الشلف بنتيجة عريضة.

وفي الوقت الذي كان الجميع يظن أن شباب بلوزداد حسم النقاط الثلاث لصالحه, تمكن نجم مقرة من تعديل النتيجة عن طريق لقجع في آخر نفس من اللقاء الذي انتهى بتعادل "مر" (1-1), وهي النتيجة لا تخدم أي طرف, خصوصا "السياربي" الذي ضيع فرصة ثمينة للابتعاد بكرسي الريادة, فيما لا يزال النجم يصارع من أجل البقاء.

ويحوز ابناء "العقيبة" 33 نقطة في الصدارة, أما "المقاروة" فيتواجدون في الصف 14 بمجموع 18 نقطة وعن بعد ثلاث نقاط فقط من أول المهددين بالنزول.

وفي مباراة أخرى, عاد شباب قسنطينة بفوز هام قربه أكثر من ثلاثي المقدمة, بعدما أطاح بحامل اللقب, اتحاد الجزائر بنتيجة (3-1), في لقاء جرى دون جمهور بسبب العقوبة المسلطة على العاصميين.

وبفضل هذا الفوز المثير, يقفز "السنافر" الى المركز الرابع ب26 نقطة, أما الاتحاد فيتراجع الى المرتبة الخامسة ب24ن.

بالمقابل, انتهت القمة التي جمعت مولودية وهران بالضيف وفاق سطيف, بالتعادل (1-1), حيث كان ال"النسر السطايفي" هو السباق الى التهديف, لكن "الحمراوة" أدركوا التعادل عن طريق بوتيش.

ولا تساعد نتيجة التعادل أي طرف, حيث ضيع الفريقان فرصة "مزاحمة" اصحاب المقدمة, ليكتفيا باحتلال الصف الخامس معا رفقة اتحاد الجزائر ب24 نقطة لكل منهما.

من جهة أخرى, إنهار نصر حسين داي على أرضه وأمام جمهوره على يد الضيف أولمبي الشلف ب(3-0), وهي النتيجة تعكس مدى عمق الأزمة التي تعصف بالنادي العاصمي.

وتحتل "النصرية" الصف الـ15 وما قبل الاخير حاصدا 15 نقطة فقط منذ بداية الموسم, في حين يسمح هذا الفوز لـ"الشلفاوة" بالتنفس والابتعاد عن الخطر, متقدما الى المرتبة الـ12 مؤقتا رفقة نادي بارادو المنقوص من لقاء, رافعا رصيده الى 21 نقطة وبفارق ست خطوات عن منطقة السقوط.

من جانبهما, استغل كل من أهلي برج بوعريريج وشبيبة الساورة فرصة استقبالهما لاتحاد بلعباس وجمعية عين مليلة, من أجل الفوز عليهما (2-0) و (2-1) على التوالي.

وسمحت هاتين النتيجتين للأهلي والشبيبة بالتقدم في الترتيب, حيث يحتل "البرايجية" المركز التاسع ب22 نقطة ليلتحق باتحاد بلعباس وجمعية عين مليلة, أما الساورة فتتواجد في الصف الثامن بمجموع 23ن.

وتتواصل هذه الجولة يوم غد الاحد, حيث يستقبل اتحاد بسكرة الضيف شبيبة القبائل بملعبه على (00ر16).

بالمقابل, تأجل "الداربي" العاصمي بين مولودية الجزائر ونادي بارادو إلى تاريخ لاحق, بسبب انشغال المولودية بالمنافسة العربية.