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كاراتي دو/البطولة الافريقية (اليوم الثاني): الجزائر تخطف 5 ميداليات منها 3 ذهبيات

  أدرج يـوم : الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 11:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 26 مرات
كاراتي دو/البطولة الافريقية (اليوم الثاني): الجزائر تخطف 5 ميداليات منها 3 ذهبيات

طنجة (المغرب)- حقق المنتخب الجزائري للكراتي أواسط خمس (05) ميداليات (3 ذهب و2 فضة), يوم السبت, ضمن فعاليات البطولة الافريقية (أشبال, أواسط وأكابر), الجارية وقائعها بطنجة المغربية لغاية 9 من شهر فبراير.

وتوج بالذهب كل من سيليا وكان (أقل من 48 كلغ),  لويزة عبوريش (أقل من 53 كلغ) وأنيس حلاسة (أقل من 55 كلغ), في الوقت الذي اكتفى فيه يانيس تاس (أقل من 61 كلغ) وإيناس عبيد (أقل من 59 كلغ) بالفضة.

وكان المنتخب الجزائري قد حقق ميدالية برونزية من قبل المصارعة الجزائرية آية نور البهجة سياد  في اختصاص الكيميتي (أقل من 59 كلغ / أواسط), بعد البرونزية الأولى التي توج بها مواطنها يانيس تاس, أمس الجمعة, في اختصاص الكاتا (فردي أواسط).

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لدى الأكابر, ضمن المصارعون الجزائريون تأشيرة سبع نهائيات. في الكيميتي سيدات, ستلعب كل من لامية معطوب (أقل من 68 كلغ), وداد دراعو (أقل من 55 كلغ) ولبنة مقداس (أكثر من 68 كلغ) من أجل الذهب, في الوقت الذي تأهلت فيه كاميليا حاج سعيد والمنتخب الوطني النسوي لنهائيات الكاتا فردي وحسب الفرق.

أما بالنسبة للرجال, تأهل حسين دايخي (كيميتي / أكثر من 84 كلغ) ومنتخب الرجال للنهائي. وبرمجت نهائيات الأكابر يوم غد الأحد.

ويجرى هذا الموعد من 7 إلى 9 فبراير بقاعة زياتن بطنجة بمشاركة 400 مصارعا من أصل 29 دولة.

وتشارك الجزائر في هذه المنافسة ب28 مصارعا.

ويبقى هدف النخبة الوطنية في هذا البطولة ضمان أكبر عدد من الميداليات والنقاط تحسبا للتأهل للألعاب الأولمبية 2020.

آخر تعديل على الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 11:11
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كاراتي دو/البطولة الافريقية (اليوم الثاني): الجزائر تخطف 5 ميداليات منها 3 ذهبيات
  أدرج يـوم : الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 11:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 26 مرة   شارك

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