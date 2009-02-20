كرة القدم/الرابطة الثانية/الجولة الـ18/: النتائج الكاملة والترتيب

جمعية وهران - شبيبة بجاية 1 - 2
مولودية سعيدة - أولمبي أرزي و 0 - 0
شبيبة سكيكدة - مولودية العلمة 2 - 1
اتحاد الحراش - سريع غليزان 1 - 0
اتحاد عنابة - أمل الأربعاء 1 - 1
مولودية بجاية - أولمبي المدية 2 - 0
جمعية الخروب - دفاع تاجنانت 4 - 0
أمل بوسعادة - وداد تلمسان 2 - 0
الترتيب نقاط لعب
- أولمبي المدية 35 18
- وداد تلمسان 32 18
- شبيبة سكيكدة 30 18
- أمل الأربعاء 29 18
- سريع غليزان 28 18
- جمعية وهران 26 18
--. جمعية الخروب 26 18
- اتحاد عنابة 25 18
- مولودية العلمة 24 18
- أمل بوسعادة 23 18
- دفاع تاجنانت 21 18
--. مولودية سعيدة 21 18
- مولودية بجاية 20 18
--. شبيبة بجاية 20 18
- أولمبي أرزيو 19 18
- اتحاد الحراش 16 18.
النتائج الكاملة والهدافون عقب إجراء مباريات الجولة الـ 18 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم, زوال يوم السبت:
جمعية وهران : 1 بودوح (د 45+1)
شبيبة بجاية : 2 يوسف معمر (د 17), فرشولي (د 88)
مولودية سعيدة : 0
أولمبي أرزيو : 0
شبيبة سكيكدة : 2 ناصري (د 61), لعداوري (د 90+1)
مولودية العلمة : 1 مباركي (د 70)
اتحاد الحراش : 1 جريبيعة (د 43)
سريع غليزان : 0
اتحاد عنابة : 1 هادف (د 1)
أمل الأربعاء : 1 بوغالية (د 75/ ض.ج)
مولودية بجاية : 2 كركار (د 20), رابطي (د 90+5/ ض.ج) أولمبي المدية : 0
جمعية الخروب : 4 بوشوارب (د 2), محرزي (د 43 و 53), دربال (د 89) دفاع تاجنانت : 0
أمل بوسعادة : 2 ضيافي (د 13 و د 46) وداد تلمسان : 0.