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كرة القدم/الرابطة الثانية/الجولة الـ18/: النتائج الكاملة والترتيب

  أدرج يـوم : الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 09:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرات

الجزائر- النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الـ 18 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم, زوال يوم السبت:

 

جمعية وهران - شبيبة بجاية       1 - 2

مولودية سعيدة - أولمبي أرزي و  0 - 0

شبيبة سكيكدة - مولودية العلمة       2 - 1

اتحاد الحراش - سريع غليزان      1 - 0

اتحاد عنابة - أمل الأربعاء           1 - 1

مولودية بجاية - أولمبي المدية          2 - 0

جمعية الخروب - دفاع تاجنانت     4 - 0

أمل بوسعادة - وداد تلمسان       2 - 0

 

الترتيب                 نقاط    لعب

  1. أولمبي المدية 35 18
  2. وداد تلمسان 32 18
  3. شبيبة سكيكدة 30 18
  4. أمل الأربعاء 29 18
  5. سريع غليزان 28 18
  6. جمعية وهران 26 18

--. جمعية الخروب        26      18

  1. اتحاد عنابة 25 18
  2. مولودية العلمة 24 18
  3. أمل بوسعادة 23 18
  4. دفاع تاجنانت 21 18

--. مولودية سعيدة         21      18

  1. مولودية بجاية 20 18

--. شبيبة بجاية           20       18

  1. أولمبي أرزيو 19 18
  2. اتحاد الحراش 16 18.

 

 النتائج الكاملة والهدافون عقب إجراء مباريات الجولة الـ 18 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم, زوال يوم السبت:

 

جمعية وهران : 1 بودوح (د 45+1)

شبيبة بجاية   : 2 يوسف معمر (د 17), فرشولي (د 88)

 

مولودية سعيدة     : 0

أولمبي أرزيو   : 0

 

شبيبة سكيكدة     : 2 ناصري (د 61), لعداوري (د 90+1)

مولودية العلمة      : 1 مباركي (د 70)

 

اتحاد الحراش  : 1 جريبيعة (د 43)

سريع غليزان  : 0

 

اتحاد عنابة     : 1 هادف (د 1)

أمل الأربعاء    : 1 بوغالية (د 75/ ض.ج)

 

مولودية بجاية : 2 كركار (د 20), رابطي (د 90+5/ ض.ج) أولمبي المدية      : 0

 

جمعية الخروب : 4 بوشوارب (د 2), محرزي (د 43 و 53), دربال (د 89) دفاع تاجنانت   : 0

 

أمل بوسعادة  : 2 ضيافي (د 13 و د 46)  وداد تلمسان  : 0.

آخر تعديل على الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 10:44
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كرة القدم/الرابطة الثانية/الجولة الـ18/: النتائج الكاملة والترتيب
  أدرج يـوم : الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 09:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرة   شارك

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