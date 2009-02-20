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كرة القدم/الرابطة الأولى/الجولة ال17/: النتائج الجزئية والترتيب

  أدرج يـوم : الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 09:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات

الجزائر- النتائج الجزئية والترتيب للجولة الـ17 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, التي جرت يوم السبت وتستمر غدا الأحد.

 

      السبت :

نصر حسين داي - أولمبي الشلف        0 - 3

نجم مقرة - شباب بلوزداد                 1 - 1

أهلي برج بوعريريج - اتحاد بلعباس    2 - 0

 

اتحاد الجزائر - شباب قسنطينة      (جارية حاليا)    

شبيبة الساورة - جمعية عين مليلة  (جارية حاليا)

مولودية وهران - وفاق سطيف     (45ر17)

 

      الأحد:

اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل (00ر16)

 

مولودية الجزائر - نادي بارادو (أجلت)

 

الترتيب          نقاط لعب

  1. شباب بلوزداد 33 17
  2. مولودية الجزائر 27 16

--. شبيبة القبائل         27 16

  1. اتحاد الجزائر 24 16
  2. شباب قسنطينة 23 16

--. مولودية وهران 23 16

--. وفاق سطيف        23 16

  1. جمعية عين مليلة 22 16

--. اتحاد بلعباس        22 17

--. أهلي برج بوعريريج 22 17

  1. نادي بارادو 21 16  

--. أولمبي الشلف          21 17

  1. شبيبة الساورة 20 16
  2. نجم مقرة     18 17
  3. نصر حسين داي 15 17
  4. اتحاد بسكرة 14 16.

 

 

النتائج الجزئية والهدافون للجولة ال17 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, التي جرت السبت وتستمر غدا الأحد.

 

نصر حسين داي  : 0

أولمبي الشلف  : 3 بولعويدات (33), بن قرينة (48), هلال (88)

 

نجم مقرة       : 1 لقجع (90+3)

شباب بلوزداد  : 1 سومانا (75)

 

أهلي برج بوعريريج  : 2 غربال (48), بلعميري (90+2)

اتحاد بلعباس  : 0

 

اتحاد الجزائر - شباب قسنطينة (جارية حاليا) 

شبيبة الساورة - جمعية عين مليلة (جارية حاليا)

مولودية وهران - وفاق سطيف (45ر17)

 

      الأحد:

اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل (00ر16)

 

مولودية الجزائر - نادي بارادو (أجلت).

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كرة القدم/الرابطة الأولى/الجولة ال17/: النتائج الجزئية والترتيب
  أدرج يـوم : الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 09:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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