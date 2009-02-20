كرة القدم/الرابطة الأولى/الجولة ال17/: النتائج الجزئية والترتيب

السبت :
نصر حسين داي - أولمبي الشلف 0 - 3
نجم مقرة - شباب بلوزداد 1 - 1
أهلي برج بوعريريج - اتحاد بلعباس 2 - 0
اتحاد الجزائر - شباب قسنطينة (جارية حاليا)
شبيبة الساورة - جمعية عين مليلة (جارية حاليا)
مولودية وهران - وفاق سطيف (45ر17)
الأحد:
اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل (00ر16)
مولودية الجزائر - نادي بارادو (أجلت)
الترتيب نقاط لعب
- شباب بلوزداد 33 17
- مولودية الجزائر 27 16
--. شبيبة القبائل 27 16
- اتحاد الجزائر 24 16
- شباب قسنطينة 23 16
--. مولودية وهران 23 16
--. وفاق سطيف 23 16
- جمعية عين مليلة 22 16
--. اتحاد بلعباس 22 17
--. أهلي برج بوعريريج 22 17
- نادي بارادو 21 16
--. أولمبي الشلف 21 17
- شبيبة الساورة 20 16
- نجم مقرة 18 17
- نصر حسين داي 15 17
- اتحاد بسكرة 14 16.
النتائج الجزئية والهدافون للجولة ال17 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, التي جرت السبت وتستمر غدا الأحد.
نصر حسين داي : 0
أولمبي الشلف : 3 بولعويدات (33), بن قرينة (48), هلال (88)
نجم مقرة : 1 لقجع (90+3)
شباب بلوزداد : 1 سومانا (75)
أهلي برج بوعريريج : 2 غربال (48), بلعميري (90+2)
اتحاد بلعباس : 0
اتحاد الجزائر - شباب قسنطينة (جارية حاليا)
شبيبة الساورة - جمعية عين مليلة (جارية حاليا)
مولودية وهران - وفاق سطيف (45ر17)
الأحد:
اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل (00ر16)
مولودية الجزائر - نادي بارادو (أجلت).