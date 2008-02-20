جيدو/البطولة الكبرى لباريس 2020/اليوم الأول: إقصاء مبكر لسبعة جزائريين

باريس- أقصي سبعة مصارعين جزائريين من أصل عشرة, يوم السبت, ضمن فعاليات اليوم الاول من منافسات البطولة الكبرى للجيدو بباريس (غراند السلام), الجارية وقائعها بالعاصمة الفرنسية.

ويتعلق الأمر بكل من: هاجر ميكاريم (أقل من 48 كلغ), فايزة عيساهين (أقل من 52 كلغ), مريم موسى (أقل من 52 كلغ), يمينة حلاطة (أقل من 57 كلغ), أمينة بلقاضي (أقل من 63 كلغ), محمد رباحي (أقل من 60 كلغ) ورباحي بوبكر (-66 كلغ).

وكانت المصارعة بلقاضي المصارعة الجزائرية الوحيدة عند السيدات التي تأهلت للدور الثاني بعد فوزها أمام الروسي داريا دافيدوفا, قبل أن تنهزم ضد الفرنسية كلاريس أغبيغنينو في الدور الموالي.

أما عند الرجال, تمكن رباحي من التأهل للدور الثاني بعد فوزه في اللقاء الأول على إيان سانشو شينشيلا من كوستا ريكا قبل السقوط أمام الاسباني رومان ديانيا بيراز.

وستدخل الأسماء الثلاثة الأخيرة زمام المنافسة يوم غد الأحد ضمن فعاليات اليوم الثاني, ويتعلق الأمر ب: عبد الرحمان بن عمادي (أقل من 90 كلغ), الياس بويعقوب (أقل من 100 كلغ) وصونيا اصلاح (أكثر من 78 كلغ).

وسيلاقي بن عمادي منافسه الأمريكي كولتون براون في الوقت الذي يلاقي فيه بويعقوب المصارع الكرواتي زلاتكو كيمريك. ومن جهتها, أعفيت أصلاح من الدور الأول وستقابل الرياضية صوفيو صومخيشفيلي من جورجيا.

ويشارك في هذا الموعد 683 رياضيا (407 رجال و276 سيدات) من أصل 115 دولة.