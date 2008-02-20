كاراتي دو: ميدالية برونزية للجزائرية آية نور البهجة سياد في الكيميتي (أقل من 59 كلغ)

طنجة (المغرب) - حققت المصارعة الجزائرية آية نور البهجة سياد الميدالية البرونزية في اختصاص الكيميتي (أقل من 59 كلغ / أواسط), يوم السبت, ضمن فعاليات البطولة الافريقية (أشبال, أواسط وأكابر), الجارية وقائعها بطنجة المغربية لغاية 9 من شهر فبراير.

وتعتبر ميدالية سياد الثانية من نوعها للجزائر في هذا الموعد القاري بعد برونزية مواطنها يانيس تاس, أمس الجمعة, في اختصاص الكاتا (فردي أواسط).

وتمكنت خمسة أسماء أخرى جزائرية من ضمان تأشيرة النهائي, ويتعلق الأمر بكل من: سيليا ويكان (أقل من 48), لويزة عبوريش (أقل من 53 كلغ), إيناس عبيد (أقل من 59 كلغ), أنيس حلاسة (أقل من 55 كلغ) ويانيس تاس (أقل من 61 كلغ).

لدى الأكابر, ضمن المصارعون الجزائريون تأشيرة سبع نهائيات. في الكيميتي سيدات, ستلعب كل من لامية معطوب (أقل من 68 كلغ), وداد دراعو (أقل من 55 كلغ) ولبنة مقداس (أكثر من 68 كلغ) من أجل الذهب, في الوقت الذي تأهلت فيه كاميليا حاج سعيد والمنتخب الوطني النسوي لنهائيات الكاتا فردي وحسب الفرق.

أما بالنسبة للرجال, تأهل حسين دايخي (كيميتي / أكثر من 84 كلغ) ومنتخب الرجال للنهائي.

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وبرمجت نهائيات الأواسط سهرة اليوم السبت, بينما تجرى نهائيات الأكابر يوم الأحد.

ويجرى هذا الموعد من 7 إلى 9 فبراير بقاعة زياتن بطنجة بمشاركة 400 مصارعا من أصل 29 دولة. وتشارك الجزائر في هذه المنافسة ب28 مصارعا.

ويبقى هدف النخبة الوطنية في هذا البطولة ضمان أكبر عدد من الميداليات والنقاط تحسبا للتأهل للألعاب الأولمبية 2020.