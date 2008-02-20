Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كاراتي دو: ميدالية برونزية للجزائرية آية نور البهجة سياد في الكيميتي (أقل من 59 كلغ)

  أدرج يـوم : السبت, 08 شباط/فبراير 2020 18:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
كاراتي دو: ميدالية برونزية للجزائرية آية نور البهجة سياد في الكيميتي (أقل من 59 كلغ)

طنجة (المغرب) - حققت المصارعة الجزائرية آية نور البهجة سياد الميدالية البرونزية في اختصاص الكيميتي (أقل من 59 كلغ / أواسط), يوم السبت, ضمن فعاليات البطولة الافريقية (أشبال, أواسط وأكابر), الجارية وقائعها بطنجة المغربية لغاية 9 من شهر فبراير.

وتعتبر ميدالية سياد الثانية من نوعها للجزائر في هذا الموعد القاري بعد برونزية مواطنها يانيس تاس, أمس الجمعة, في اختصاص الكاتا (فردي أواسط).

وتمكنت خمسة أسماء أخرى جزائرية من ضمان تأشيرة النهائي, ويتعلق الأمر بكل من: سيليا ويكان (أقل من 48), لويزة عبوريش (أقل من 53 كلغ), إيناس عبيد (أقل من 59 كلغ), أنيس حلاسة (أقل من 55 كلغ) ويانيس تاس (أقل من 61 كلغ).

لدى الأكابر, ضمن المصارعون الجزائريون تأشيرة سبع نهائيات. في الكيميتي سيدات, ستلعب كل من لامية معطوب (أقل من 68 كلغ), وداد دراعو (أقل من 55 كلغ) ولبنة مقداس (أكثر من 68 كلغ) من أجل الذهب, في الوقت الذي تأهلت فيه كاميليا حاج سعيد والمنتخب الوطني النسوي لنهائيات الكاتا فردي وحسب الفرق.

أما بالنسبة للرجال, تأهل حسين دايخي (كيميتي / أكثر من 84 كلغ) ومنتخب الرجال للنهائي.

اقرأ أيضا:       كاراتي دو/ بطولة باريس المفتوحة-2020 : "نتائج النخبة الوطنية كانت منطقية " ...

وبرمجت نهائيات الأواسط سهرة اليوم السبت, بينما تجرى نهائيات الأكابر يوم الأحد.

ويجرى هذا الموعد من 7 إلى 9 فبراير بقاعة زياتن بطنجة بمشاركة 400 مصارعا من أصل 29 دولة. وتشارك الجزائر في هذه المنافسة ب28 مصارعا.

ويبقى هدف النخبة الوطنية في هذا البطولة ضمان أكبر عدد من الميداليات والنقاط تحسبا للتأهل للألعاب الأولمبية 2020.

آخر تعديل على السبت, 08 شباط/فبراير 2020 18:31
كلـمات مفتـاحيــة :
كاراتي دو: ميدالية برونزية للجزائرية آية نور البهجة سياد في الكيميتي (أقل من 59 كلغ)
  أدرج يـوم : السبت, 08 شباط/فبراير 2020 18:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.08

جيدو/البطولة الكبرى لباريس 2020/اليوم الأول: إقصاء مبكر لسبعة جزائريين

20.02.08

قمة الاتحاد الافريقي: وصول الرئيس تبون الى أديس أبابا

20.02.08

حماية المستثمرين: الجزائر تتوفر على اطار قانوني ملائم (مختصون)

20.02.08

وزارة الموارد المائية تطلق "نادي الماء" لتحسين أداء القطاع

20.02.08

بترول: الأوبيب وشركاؤها مدعوان الى اللجوء الى تخفيض اضافي في الانتاج (ثلاثة أسئلة)

20.02.08

الجمهورية الصحراوية تشارك في الدورة العادية ال33 للاتحاد الافريقي في ظل المزيد من…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.03

صناعة الألبان: إيرلندا ترغب في تجسيد شراكات استراتيجية مع الجزائر

20.02.03

باتنة: نظام جديد لتحويل السيارات إلى استعمال غاز البترول المميع وقود

20.02.03

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

20.02.04

حوادث المرور: الرئيس تبون يأمر بتشديد الإجراءات ضد السلوك الإجرامي في السياقة

20.02.06

رئيس الجمهورية يصدر عفوا لفائدة 6294 محبوسا

20.02.05

النص الكامل لبيان اجتماع الحكومة