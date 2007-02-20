تصفيات البطولة الإفريقية لكرة السلة-2021: المنتخب الجزائري يدخل في تربص منتصف فبراير بالمغرب

الجزائر - يدخل المنتخب الجزائري لكرة السلة (رجال)، المتأهل للمرحلة الثانية للدورة التمهيدية للبطولة الإفريقية 2021، في تربص تحضيري من 15 إلى 24 فبراير الجاري، بتشكيلة تضم 16 لاعبا، حسبما علم من الاتحادية الجزائرية للرياضة.

ويخوض اللاعبون الجزائريون معسكرا بالجزائر العاصمة يومي 15 و 16 فبراير، قبل التوجه إلى المغرب لخوض تربص تحضيري هناك لمدة أسبوع (17-24 فبراير)، والذي ستتخلله مباريات ودية أمام فرق محلية.

ويشهد التعداد، الذي سطره الناخب الوطني فايد بلال، عودة محمد حرات (العربي/قطر) إلى صفوف الفريق الوطني، إضافة إلى تواجد خمسة عناصر من المجمع البترولي وخمسة آخرين من وداد بوفاريك.

وتأهل المنتخب الجزائري، الذي غاب عن المنافسة منذ سنة 2015، إلى المرحلة الثانية للدورة التمهيدية المؤهلة إلى البطولة الإفريقية 2021 على حساب نظيره من الرأس الأخضر "المجموعة أ"، ضمن الدورة التصفوية الأولى التي جرت يومي 15 و 16 يناير بالجزائر العاصمة.

وفاز "الخضر" في المباراة الأولى بنتيجة (79-67)، أما خلال اللقاء الثاني فقد انهزموا بواقع (90-99).

وفي التصفيات المقبلة، تتواجد الجزائر ضمن المجموعة الرابعة رفقة كل من نيجيريا، مالي، ورواندا، حيث تجرى اللقاءات خلال الدورة المؤهلة القادمة والمقررة في نوفمبر 2020.

وسيتم توزيع المنتخبات ال 20 على خمس مجموعات تضم كل واحدة منها 4 منتخبات حيث تشارك كل مجموعة في دورتين على ثلاث مراحل.

وتلعب الدورات الثلاث من 17 إلى 25 فبراير فيما تلتحق بها الدورتان الأخريان ما بين 23 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2020. وسيتم تحديد أماكن إجراء هذه الدورات لاحقا.

وتخوض المجموعات الخمس الدورة الأخيرة ما بين 15 و 23 فبراير 2021، بحيث تتأهل المنتخبات الثلاث الأولى عن كل مجموعة للمرحلة النهائية لكأس إفريقيا-20221 المقررة برواندا.

بالنسبة للمرحلة الثانية للتصفيات، تلتحق المنتخبات الخمسة المتأهلة بالمنتخبات ال 15 التي شاركت في دورة-2017 بتونس و هي: ،

المجموعات الخمسة للتصفيات:

- المجموعة الأولى: تونس، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية، المتأهلان عن المنطقتين 6 و 7.

- المجموعة الثانية: السنغال، أنغولا، الموزمبيق، كينيا.

- المجموعة الثالثة: الكاميرون، كوت ديفوار، غينيا، المتأهل عن تصفيات المنطقة 4.

- المجموعة الرابعة: نيجيريا، مالي، رواندا، الجزائر.

- المجموعة الخامسة: مصر، المغرب، أوغندا، المتأهل عن تصفيات المنطقة 3.