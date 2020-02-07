Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بطولة إفريقيا للمصارعة: "الجزائر تتوفر على قدرات تنظيمية كبيرة"

  أدرج يـوم : الجمعة, 07 شباط/فبراير 2020 09:32     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

الجزائر - أكد وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن "الجزائر تتوفر على جميع الإمكانيات البشرية والمادية لتنظيم تظاهرات رياضية دولية".

ففي تصريح للصحافة على هامش حفل الافتتاح الرسمي لبطولة إفريقيا للمصارعة التي تحتضنها القاعة البيضاوية بالمركب الأولمبي "محمد بوضياف" بين 4 و 9 فبراير الحالي، أبرز الوزير الجهود المبذولة لتطوير الرياضة سيما على ضوء توجيهات الأخيرة للحكومة.

وأكد السيد خالدي أن "العدد الهام من المشاركين الأفارقة والعرب في موعد الجزائر يعطي صورة واضحة على قدرات الجزائر التنظيمية".

واعتبر الوزير أن مشاركة 25 بلدا إفريقيا و قرابة 400 رياضي يدل على المستوى العالي الذي بلغته الاتحادية الجزائرية للمصارعة بخصوص عامل التنظيم، سيما وأنها "أثبت في الماضي مدى احترافيتها في هذا الميدان".

وسجل وزير الشباب والرياضة "بارتياح الاستقبال المخصص من طرف منظمي هذه المنافسة إلى الوفود الإفريقية المشاركة، خاصة الإيواء والنقل".

من جانبه، وجه رئيس الاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة، رابح شباح، شكره للسلطات العمومية على دعمها لهيئته التي نجحت في رفع التحدي لتنظيم هذه البطولة القارية".

"قدمنا تضحيات معتبرة لبلوغ هذا المستوى التنظيمي الذي يتطلب تحضيرات كبيرة قبل وأثناء المنافسة. أتمنى أن نواصل على هذا المنوال فيما تبقى من أيام المنافسة"، يقول السيد شباح.

وشهد حفل الافتتاح الرسمي للموعد القاري بالجزائر، الذي كان غنيا بالألوان والصوتيات الإفريقية، حضور كاتب الدولة المكلف برياضة النخبة، نور الدين مرسلي، رئيس الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة، المغربي فؤاد مسكوت، وسفراء عشرة بلدان إفريقية.

وبعد نهاية الحفل الافتتاحي، تم إجراء نهائيات فئة الأواسط (الإغريقية-الرومانية) و كذا الفتيات. وتشارك الجزائر في هذا الموعد بمنتخب يضم 90 رياضيا من مختلف الأصناف.

كلـمات مفتـاحيــة :
بطولة إفريقيا للمصارعة: "الجزائر تتوفر على قدرات تنظيمية كبيرة"
  أدرج يـوم : الجمعة, 07 شباط/فبراير 2020 09:32     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.07

الصين: 636 حالة وفاة بفيروس كورونا

20.02.07

الجزائر ليست في وضعية استنفار أو إجهاد مائي

20.02.07

تصدير الطماطم الصناعية: تدابير تحفيزية لفائدة متعاملي الشعبة

20.02.07

الإرهاب في الساحل: شرقي يتأسف لضعف التعبئة الدولية

20.02.07

حبوب: تقليص وارادات القمح اللين ب18% و العزوف عن استيراد القمح الصلب والشعير في 2019 

20.02.07

بطولة إفريقيا للمصارعة: "الجزائر تتوفر على قدرات تنظيمية كبيرة"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.03

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

20.02.03

باتنة: نظام جديد لتحويل السيارات إلى استعمال غاز البترول المميع وقود

20.02.03

صناعة الألبان: إيرلندا ترغب في تجسيد شراكات استراتيجية مع الجزائر

20.02.04

حوادث المرور: الرئيس تبون يأمر بتشديد الإجراءات ضد السلوك الإجرامي في السياقة

20.02.05

اجتماع الحكومة: المصادقة على مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية

20.02.05

النص الكامل لبيان اجتماع الحكومة