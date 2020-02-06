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كأس الجزائر/ الدوران السادس عشر وثمن النهائي/: تحديد أوقات المباريات

  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 18:10     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

 

الجزائر- ضبطت لجنة تنظيم كأس الجزائر لكرة القدم, توقيت مباريات الدور ثمن النهائي للمنافسة و كذا اللقائين المتأخرين للدور السادس عشر المقررة يوم الخميس المقبل 13 فبراير.

 

برنامج مباريات الدور ثمن النهائي:

  1. وداد بوفاريك - مولودية وهران: بملعب محمد رقاز (00ر14)
  2. اتحاد بلعباس - اتحاد عنابة : بملعب 24 فبراير (00ر15)
  3. أمل بوسعادة - أمل الأربعاء: بملعب عبد اللطيف محمد (00ر14)
  4. اتحاد بسكرة - شباب بلوزداد: بملعب المركب الولائي (00ر15)
  5. جمعية عين مليلة - اهلي برج بوعريريج: بملعب المركب الولائي (00ر14)
  6. وفاق سطيف - شباب قسنطينة: بملعب 8 ماي 45 (45ر18)

 

مباريات مؤجلة :

  1. ترجي قالمة (هواة) - المتأهل من: نادي بارادو - مولودية البيض
  2. المتأهل من : جمعية وهران - اتحاد الجزائر - جمعية الشلف

 

المباريات المتأخرة للدور السادس عشر:

ملعب بوعقل/وهران:    جمعية وهران /ر.2) - اتحاد الجزائر (ر.1) (00ر14)

ملعب عمر حمادي :     نادي بارادو (ر.1) - مولودية البيض (ما بين الجهات). (00ر15)

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كأس الجزائر/ الدوران السادس عشر وثمن النهائي/: تحديد أوقات المباريات
  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 18:10     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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