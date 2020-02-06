كأس الجزائر/ الدوران السادس عشر وثمن النهائي/: تحديد أوقات المباريات

برنامج مباريات الدور ثمن النهائي:
- وداد بوفاريك - مولودية وهران: بملعب محمد رقاز (00ر14)
- اتحاد بلعباس - اتحاد عنابة : بملعب 24 فبراير (00ر15)
- أمل بوسعادة - أمل الأربعاء: بملعب عبد اللطيف محمد (00ر14)
- اتحاد بسكرة - شباب بلوزداد: بملعب المركب الولائي (00ر15)
- جمعية عين مليلة - اهلي برج بوعريريج: بملعب المركب الولائي (00ر14)
- وفاق سطيف - شباب قسنطينة: بملعب 8 ماي 45 (45ر18)
مباريات مؤجلة :
- ترجي قالمة (هواة) - المتأهل من: نادي بارادو - مولودية البيض
- المتأهل من : جمعية وهران - اتحاد الجزائر - جمعية الشلف
المباريات المتأخرة للدور السادس عشر:
ملعب بوعقل/وهران: جمعية وهران /ر.2) - اتحاد الجزائر (ر.1) (00ر14)
ملعب عمر حمادي : نادي بارادو (ر.1) - مولودية البيض (ما بين الجهات). (00ر15)