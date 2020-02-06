كأس الجزائر/ الدوران السادس عشر وثمن النهائي/: تحديد أوقات المباريات

مخطط عمل الحكومة: سياسة خارجية نشطة وسابقة التأثير وعصرنة في مجال الأمن والدفاع الوطنيين -

الرئيس تبون يأمر بالإعداد لعملية إحصاء شامل للسكان -

مخطط عمل الحكومة يبرز ضرورة الاستعجال في اعتماد مراجعة عميقة لأنماط الحكامة -

طاقة: ضرورة مواصلة العمل للنهوض بالقطاع لكسب رهان النمو الاقتصادي للبلاد -

الرابطة الأولى موسم 2020-2021 : إرسال دفتر شروط جديد للأندية -

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء -

وزيرالاتصال يعزي مدير جريدة الحياة و قناة تلفزيون الحياة الجزائرية -

البنايات القديمة بالجزائر العاصمة: تقدم أشغال الترميم بنسبة 50 % بـ شارع طنجة -

محروقات: توفيق حكار يتسلم مهامه كرئيس مدير عام لشركة سوناطراك -

تسيير المياه: ضرورة تكييف المدن لمواجهة أثار التغيرات المناخية -

الرئيس تبون يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين لزيارة المملكة العربية السعودية -

أحداث ساقية سيدي يوسف ستظل عنوانا للأخوة الصادقة بين الجزائر وتونس -

مسؤول فلسطيني يدعو الدول العربية لمساعدة بلاده لإنهاء تبعية اقتصادها لسلطات الاحتلال -

فيروس كورونا: لم تسجل أي حالة مشبوهة أو مؤكدة بالجزائر -

وزير الخارجية السعودي يشرع في زيارة للجزائر -

مجلة الجيش: الدفاع عن سيادتنا الوطنية تقتضي الاستمرار على تطوير القدرات الدفاعية للجيش -

المهرجان الدولي للمونودراما النسائي بالوادي: تتويج أنا كارمن كأحسن عرض -

الرئيس تبون يترأس جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لمناقشة مخطط عمل الحكومة والمصادقة عليه -

رئيس الجمهورية يصدر عفوا لفائدة 6294 محبوسا -