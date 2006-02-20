الرابطة الأولى موسم 2020-2021 : إرسال دفتر شروط جديد للأندية

الجزائر - أرسلت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف), دفتر شروط جديد إلى أندية الرابطة الأولى, لنيل إجازة النادي المحترف ابتداء من موسم 2020-2021, حسبما أعلنت عنه الهيئة الفيدرالية اليوم الخميس.

وصادق المكتب الفيدرالي على اجراءات نيل إجازة النادي المحترف, بتاريخ 28 يناير الفارط, والتي سيتم تطبيقها ابتداء من 2020-2021 بالنسبة للفرق الناشطة في الرابطة الأولى, يضيف المصدر.

وتم إرسال هذه الملفات الـ19, التي اشترطت على الشركات الرياضية ذات أسهم مقابل الحصول على إجازة النادي المحترف, لرؤساء مجلس الإدارة لهذه الشركات الرياضية, استنادا لما أوردته الفاف.

وباتت هذه الشركات ملزمة بإعادة الملفات لنيل الإجازة تحسبا لموسم 2020-2021, خلال الأسبوعين الأولين من شهر يوليو 2020, "مما يمنح مهلة ستة أشهر لهذه الاخيرة من أجل مواكبة المعايير التنظيمية الجديدة" يضيف موقع الفاف.

من جانب آخر, طالبت الاتحادية كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, ووزارة الشباب والرياضة ب"المرافقة" سيما فيما يتعلق ببعض العمليات الضرورية على غرار وضع كاميرات المراقبة في الملاعب وتأسيس لجان الأنصار من طرف كل شركة رياضية.