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كرة السلة: "لاعبو ربيع العلمة ما زالوا تحت وقع الصدمة بعد الاعتداء عليهم"(رئيس النادي)

  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 15:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات

سطيف- ما يزال لاعبو الربيع الرياضي العلمي بسطيف, الناشط ضمن القسم الممتاز لكرة السلة, تحت وقع الصدمة جراء الاعتداء الذي تعرضوا له من طرف شاب مختل عقليا بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة) التي توقفوا بها خلال رحلة تنقلهم لبلدية جسر قسنطينة بذات الولاية لمقابلة الفريق المحلي أول أمس الثلاثاء ضمن الجولة ال12, حسب ما علم يوم الخميس من رئيس النادي فؤاد فنوش.

و في تصريح لوأج, أوضح ذات المتحدث بأنه "بعد تعرض لاعبي فريقه لهذه الحادثة لم يستطيعوا حتى الحديث فيما بينهم و دخلوا في حالة نفسية جد متدهورة, الأمر الذي جعلنا بالتنسيق مع مسؤولي الاتحادية الجزائرية لكرة السلة نتخذ قرار عدم لعب مقابلة الجولة ال12 التي كان يفترض إجراؤها أول أمس بجسر قسنطينة."

و أضاف بأن "إدارة الفريق قررت التنازل عن الشكوى و عدم متابعة المعتدي بعد التأكد من أنه مختل عقليا", مشيرا إلى أن "أهم نقطة في هذه القضية هي سلامة اللاعبين و عدم إصابتهم بأي مكروه", مردفا بأن "العمل جار لضمان مرافقتهم النفسية و إخراجهم من هذه الوضعية الحرجة و إن تطلب الأمر عدم خوض المقابلة المقبلة المقرر إجراؤها يوم السبت داخل الديار ضد نادي سطاوالي."

بدورهم, صرح اللاعبون سيف الدين كافيز قائد الفريق و مصعب عشور و أنيس عزوز بأن "الأحداث وقعت بعد تناول وجبة الغذاء بالقرب من أحد مطاعم الدار البيضاء حيث كان اللاعبون واقفين في شكل دائري و إذا بأحد الشباب يقوم بطعن اللاعب أنيس من الخلف و بشكل مفاجئ بخنجر على مستوى الرقبة كما أصاب مصعب بجروح على مستوى الأنف", مردفين بأنه تمت ملاحقة المعتدي الذي حاول الفرار و بعد الإمساك به تم تسليمه للسلطات الأمنية المختصة التي اتخذت الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.

و تم على الفور -حسب نفس المصدر- "نقل اللاعبين المصابين لمصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى مدينة الدار البيضاء ثم تحويلهما إلى مستشفى مصطفى باشا حيث تحصلا على شهادة طبية بعجز مدته 10 أيام."

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كرة السلة: "لاعبو ربيع العلمة ما زالوا تحت وقع الصدمة بعد الاعتداء عليهم"(رئيس النادي)
  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 15:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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