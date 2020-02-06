Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بطولة الهواة/مجموعة الغرب: انتخاب بوعرعارة رئيسا جديدا لفريق مولودية الحساسنة

  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 14:55     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات

سعيدة ـ تم انتخاب بوعرعارة عبد القادر رئيسا جديدا لفريق مولودية الحساسنة المنتمي للبطولة الوطنية للهواة لكرة القدم (مجموعة الغرب) حسبما علم يوم الخميس لدى المعني.

ويخلف  بوعرعارة الرئيس المستقيل حمداد غراس هشام بداية الأسبوع الجاري خلال جمعية عامة عقدت بمقر الفريق ببلدية الحساسنة (ولاية سعيدة) وفقا لنفس المصدر.

وأوضح الرئيس الجديد لمولودية الحساسنة "لوأج" أنه سيعمل جاهدا من أجل تحسين وضعية النادي الذي يتواجد ضمن المراتب الأخيرة في ترتيب البطولة الوطنية للهواة لكرة القدم (مجموعة الغرب).

و أضاف أن فريق مولودية الحساسنة الذي نجح السبت الماضي في تحقيق الفوز بملعبه أمام غالي معسكر بإمكانه لعب الأدوار الأولى خلال مرحلة الاياب لافتا إلى أن هذه المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة.

وللإشارة يحتل فريق مولودية الحساسنة المركز  14 في ترتيب البطولة الوطنية للهواة (مجموعة الغرب) برصيد 20 نقطة.

آخر تعديل على الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 15:19
كلـمات مفتـاحيــة :
بطولة الهواة/مجموعة الغرب: انتخاب بوعرعارة رئيسا جديدا لفريق مولودية الحساسنة
  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 14:55     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.06

رعية كويتي يغادر المستشفى الجامعي لوهران بعد التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا

20.02.06

بطولة الهواة/مجموعة الغرب: انتخاب بوعرعارة رئيسا جديدا لفريق مولودية الحساسنة

20.02.06

فيروس كورونا: لم تسجل أي حالة مشبوهة أو مؤكدة بالجزائر

20.02.06

وزير الخارجية السعودي يشرع في زيارة للجزائر

20.02.06

الإتحاد الإفريقي: الجمهورية الصحراوية تستعرض تجربتها في مجال تحقيق المساواة في التعليم و…

20.02.06

مجلة الجيش: الدفاع عن سيادتنا الوطنية تقتضي الاستمرار على تطوير القدرات الدفاعية للجيش

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.03

صناعة الألبان: إيرلندا ترغب في تجسيد شراكات استراتيجية مع الجزائر

20.02.03

باتنة: نظام جديد لتحويل السيارات إلى استعمال غاز البترول المميع وقود

20.02.03

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

20.02.04

حوادث المرور: الرئيس تبون يأمر بتشديد الإجراءات ضد السلوك الإجرامي في السياقة

20.02.04

انقلاب حافلة لنقل المسافرين بسوق أهراس: هلاك 8 أشخاص و جرح 22 آخرين

20.02.03

صدور المرسوم المتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية