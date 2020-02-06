بطولة الهواة/مجموعة الغرب: انتخاب بوعرعارة رئيسا جديدا لفريق مولودية الحساسنة

ويخلف بوعرعارة الرئيس المستقيل حمداد غراس هشام بداية الأسبوع الجاري خلال جمعية عامة عقدت بمقر الفريق ببلدية الحساسنة (ولاية سعيدة) وفقا لنفس المصدر.
وأوضح الرئيس الجديد لمولودية الحساسنة "لوأج" أنه سيعمل جاهدا من أجل تحسين وضعية النادي الذي يتواجد ضمن المراتب الأخيرة في ترتيب البطولة الوطنية للهواة لكرة القدم (مجموعة الغرب).
و أضاف أن فريق مولودية الحساسنة الذي نجح السبت الماضي في تحقيق الفوز بملعبه أمام غالي معسكر بإمكانه لعب الأدوار الأولى خلال مرحلة الاياب لافتا إلى أن هذه المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة.
وللإشارة يحتل فريق مولودية الحساسنة المركز 14 في ترتيب البطولة الوطنية للهواة (مجموعة الغرب) برصيد 20 نقطة.