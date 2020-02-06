البطولة الإفريقية للمصارعة (أشبال-اليوم الثاني): ثماني ميداليات للجزائر، واحدة منها ذهبية وتتويج مصر

عكس زملائهم في المصارعة الاغريقية- الرومانية، المتوجين امس الثلاثاء في منافسات حسب الفرق، لم يظهر الاشبال بمستوى جيد امام قوة نظرائهم المصريين الذين سيطروا اليوم على المسابقة من اولها لاخرها، بمجموع 9 ميداليات، ثماني منها ذهبية .
ميدالية المعدن النفيس الجزائرية الوحيدة كانت من انجاز، منذير بن عمر في فئة 45 كلغ، متبوعا بالتونسي محمد امين حملاوي ثم الجنوب افريقي ليني ستين.
أما الميداليات الفضية فحصل عليها كل من : اسلام زروقي (51 كلغ)، عبد الرحمان بن عيسى ( 55 كلغ)، رضا جفال ( 60 كلغ) وياسين لعكروت (80 كلغ) .
و قال المدير الفني الوطني، ادريس حواس : "إن المنتخب الجزائري للمصارعة الحرة استهدف قبل بداية المسابقة الافريقية المرتبة الثانية حسب الفرق، لاننا نعرف جيدا القدرات الفنية للمصريين المتوجين العام الماضي بالحمامات (تونس).
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وأضاف حواس : " لقد خيب ظننا مردود بعض الرياضيين الذين خسروا بكل سهولة امام منافسين كانوا في متناولهم. لا ننسى ان معظم رياضيي المصارعة الحرة هم في سنتهم الاولى في هذه الفئة".
من جهته علّل المدير الرياضي للمواهب الشابة ،رضوان نويغة، المردود الفني للجزائريين "بنقص المنافسة الافريقية لبعضهم والخبرة المحدودة للبعض الاخر".
وأضاف: "كنا نعول على افتكاك ثلاث ميداليات ذهبية في هذا الاختصاص ، لكن الامر لم يكن كذلك ، حان الوقت لمراجعة بعض الاشياء في المصارعة . حقيقة اغلبية الرياضيين هم في سنتهم الاولى ، لكن هذا لا يفسر هذه النتائج. سنحضر ورقة طريق تحسبا للمواعيد المقبلة".
وعقب اليوم الثاني من البطولة الافريقية ، ارتفع حصاد الجزائر من الميداليات الى 27 ميدالية ( 7 ذهبيات، 11 فضية و 9 برونزيات).
وتبدا يوم الخميس منافسات فئة الاواسط (16سا 30) في الاختصاصين (الاغريقية- الرومانية والسيدات)، وتشارك الجزائر في هذه الدورة ب90 مصارعا في فئات الاشبال، الاواسط، الاكابر والسيدات.