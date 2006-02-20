الرابطة الأولى (الجولة الـ16) : فوز شبيبة القبائل على نصر حسين داي (1-0)

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء من قبل اللاعب رضا بن سايح (د 36) للشبيبة.
بعد هذه النتيجة، تلتحق شبيبة القبائل بمولودية الجزائر في المركز الثاني بمجموع 27 نقطة لكل منهما، بينما يبقى نصر حسين داي في المركز (15) بمجموع 15 نقطة.
وستجري المباراة الأخيرة للجولة ال 16 يوم غد الخميس، بين نادي بارادو و اتحاد بسكرة (00ر17 سا) بملعب عمر حمادي (بولوغي).
الاربعاء 5 فبرير 2020:
شبيبة القبائل - نصر حسين داي 1-0
لعبت السبت 1 فبراير 2020:
جمعية عين مليلة - مولودية الجزائر 1 - 0
شباب قسنطينة - شبيبة الساورة 2 - 2
أولمبي الشلف - نجم مقرة 0 - 0
اتحاد بلعباس - مولودية وهران 1 - 2
لعبت الاثنين 3 فبراير:
شباب بلوزداد - أهلي برج بوعريريج 4 - 0
الثلاثاء 4 فبراير:
وفاق سطيف - اتحاد الجزائر 3 - 1
مباريات متبقية:
الخميس 6 فبراير:
نادي بارادو - اتحاد بسكرة (00ر17 سا)
الترتيب نقاط لعب
- شباب بلوزداد 32 16
- مولودية الجزائر 27 16
--. شبيبة القب
ائل 27 16
- اتحاد الجزائر 24 16
- شباب قسنطينة 23 16
--. مولودية وهران 23 16
--. وفاق سطيف 23 16
- اتحاد بلعباس 22 16
-- . جمعية عين مليلة 22 16
--. شبيبة الساورة 20 16
- أهلي برج بوعريريج 19 16
- نادي بارادو 18 15
--. أولمبي الشلف 18 16
- نجم مقرة 17 16
- نصر حسين داي 15 16
- اتحاد بسكرة 14 15.