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الألعاب العربية النسوية للأندية-2020 (الكرة الطائرة): ثالث فوز على التوالي للمجمع البترولي

  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 09:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرات
الألعاب العربية النسوية للأندية-2020 (الكرة الطائرة): ثالث فوز على التوالي للمجمع البترولي

الشارقة (الإمارات العربية المتحدة) - سجلت لاعبات المجمع البترولي للكرة الطائرة فوزهن الثالث على التوالي في منافسات النسخة الخامسة من الألعاب العربية النسوية الجارية (2 الى 12 فبراير)  المقامة بإمارة الشارقة (الإمارات العربية المتحدة) على حساب الوصل الإماراتي بنتيجة (3-0) لحساب اليوم الثالث للمجموعة الثانية التي جرت يوم الاربعاء بالشارقة.

وضمنت البتروليات تأهلهن للدور الثاني  بعد فوزهن بالمباراتين الأوليين على الأهلي البحريني و نادي تلدرة السوري بنفس النتيجة (3-0).

وسيخوض المجمع البترولي القاء  الأخير للمجموعة يوم السبت أمام  فريق دي لا سال الأردني.

وفي كرة السلة، تغلب المجمع البترولي على نادي الكويت النسوي (78-54)، و هو الفوز الثاني له بعد المسجل على نادي النخبة السعودي (115-36) مقابل هزيمة واحدة أمام نادي الوطن القبلي التونسي (64-67).

إقرأ أيضا : الألعاب العربية النسوية للأندية-2020: الجزائر حاضرة في خمس رياضات في موعد الشارقة

وتشارك الجزائر في موعد الشارقة في خمسة أنواع من الرياضات، وهي : كرة السلة و الكرة الطائرة ممثلة بالمجمع البترولي، الجمعية الرياضية النسوية لبودواو و بوزريعة (كرة الطاولة)، نادي بئر التوتة (كاراتي دو ) وجبالنا لأولاد فايت  (الرمي بالقوس). في المقابل فان الجزائر غائبة في رياضة ألعاب القوى و هو ما سيقلص من حظوظها في الاحتفاظ باللقب في الترتيب النهائي للميداليات.

بالإضافة للجزائر، تشارك في هذه الدورة أندية تمثل بلدان: الإمارات العربية  المتحدة و العربية السعودية والبحرين و الأردن والكويت ومصر وليبيا و السودان وسوريا و تونس وفلسطين و سلطنة عمان والعراق والمغرب.

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الألعاب العربية النسوية للأندية-2020 (الكرة الطائرة): ثالث فوز على التوالي للمجمع البترولي
  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 09:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرة   شارك

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