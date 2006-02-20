الألعاب العربية النسوية للأندية-2020 (الكرة الطائرة): ثالث فوز على التوالي للمجمع البترولي

وضمنت البتروليات تأهلهن للدور الثاني بعد فوزهن بالمباراتين الأوليين على الأهلي البحريني و نادي تلدرة السوري بنفس النتيجة (3-0).
وسيخوض المجمع البترولي القاء الأخير للمجموعة يوم السبت أمام فريق دي لا سال الأردني.
وفي كرة السلة، تغلب المجمع البترولي على نادي الكويت النسوي (78-54)، و هو الفوز الثاني له بعد المسجل على نادي النخبة السعودي (115-36) مقابل هزيمة واحدة أمام نادي الوطن القبلي التونسي (64-67).
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وتشارك الجزائر في موعد الشارقة في خمسة أنواع من الرياضات، وهي : كرة السلة و الكرة الطائرة ممثلة بالمجمع البترولي، الجمعية الرياضية النسوية لبودواو و بوزريعة (كرة الطاولة)، نادي بئر التوتة (كاراتي دو ) وجبالنا لأولاد فايت (الرمي بالقوس). في المقابل فان الجزائر غائبة في رياضة ألعاب القوى و هو ما سيقلص من حظوظها في الاحتفاظ باللقب في الترتيب النهائي للميداليات.
بالإضافة للجزائر، تشارك في هذه الدورة أندية تمثل بلدان: الإمارات العربية المتحدة و العربية السعودية والبحرين و الأردن والكويت ومصر وليبيا و السودان وسوريا و تونس وفلسطين و سلطنة عمان والعراق والمغرب.