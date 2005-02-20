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تايكواندو/تأهيليات اولمبياد طوكيو 2020 بالرباط: مشاركة ثلاثة مصارعين وطموح لاقتطاع تأشيرة واحدة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 12:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرات
تايكواندو/تأهيليات اولمبياد طوكيو 2020 بالرباط: مشاركة ثلاثة مصارعين وطموح لاقتطاع تأشيرة واحدة

الجزائر- تعتزم الاتحادية الجزائرية للتايكواندو إشراك ثلاثة مصارعين في الدورة التأهيلية للألعاب الاولمبية- 2020 بطوكيو المقررة يومي 22 و 23 فبراير المقبل بالرباط (المغرب)، حسبما علم من الاتحادية الجزائرية للتايكواندو .

ويتعلق الامر بكل من محمد قرفي (-58 كلغ)، إسلام قطفاية ( -85 كلغ) وشريف سواليني ( -57 كلغ)، فيما رفضت الاتحادية الفرنسية للتايكواندو تسريح المصارعة سارة أوديدو (-46 كلغ) المقيمة بفرنسا، حسبما اكده الامين العام للاتحادية الجزائرية للتايكواندو، سمير معيانة في تصريح ل"واج".

ويرى معيانة - وهو مدير الفرق الوطنية سابقا- ان المستوى الفني لتأهيليات المغرب سيكون "عاليا" و "نطمح لاقتطاع تأشيرة  واحدة لموعد طوكيو" ، مشيرا الى ان الجزائر لم تتأهل الا مرة واحدة في تاريخ الاولمبياد وكان ذلك سنة 2012 بلندن .

وافاد نفس المسؤول ان المنتخبات الوطنية للأشبال، الاواسط والاكابر لم تتوقف عن التحضيرات منذ موسم 2018 -2019  بقاعة بابا حسن ( الجزائر العاصمة)  وعلى المدى المتوسط ، "نُجهّز العناصر الوطنية للمشاركة شهر مايو المقبل في بطولة افريقيا للاختصاص بتونس."

واضاف: " الاتحادية الجزائرية للتايكواندو شرعت في العمل  من العدم  منذ انتخاب المكتب الفدرالي الجديد . لم تكن لدينا منتخبات وطنية بمعنى ضيعنا عدة سنوات ولم نحضر اي خليفة  لفريق الاكابر وحاليا نقوم بعملية انتقاء وتشبيب للمصارعين الذين بمقدورهم تشريف الالوان الوطنية مستقبلا. "

وستكون دورة المغرب " صعبة للغاية  ويتأهل منها  صاحب المرتبة الأولى والثانية فقط " حسب نفس المصدر.

وكانت الاتحادية  قد أبرمت اول امس الاثنين، إتفاقية مع بلدية الرحمانية بالدويرة ( الجزائر العاصمة) من أجل  وضع قاعة رياضية  تحت تصرف المنتخب الوطني  لتنظيم مختلف التربصات و دورات الرسكلة  واجتياز الرتب لفائدة الحكام  والرياضيين."

واوضح الامين العام للاتحادية ، سمير معيانة ، انه في الوقت الحالي " يستحيل تنظيم تربصات بمركز تجمع وتحضير الفرق الوطنية بالسويدانية نظرا لعدم ملاءمة قاعة التدريب التي لا تستجيب للمقاييس العالمية وغلاء كرائها المقدر ب15 مليون  لمدة سبعة ايام."

آخر تعديل على الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 12:47
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تايكواندو/تأهيليات اولمبياد طوكيو 2020 بالرباط: مشاركة ثلاثة مصارعين وطموح لاقتطاع تأشيرة واحدة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 12:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرة   شارك

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