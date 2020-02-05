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تنس: تعيين ثلاثة جزائريين في لجان الكونفدرالية الافريقية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 10:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرات
تنس: تعيين ثلاثة جزائريين في لجان الكونفدرالية الافريقية

تونس - اختيرت ثلاثة اطارات جزائرية، من بينهم سيدة واحدة، كأعضاء ضمن مختلف لجان الكونفدرالية الافريقية للتنس لموسم 2020 -2021 ، حسب ما علمته "واج" يوم الاربعاء لدى الهيئة القارية للعبة .

و اوضح ذات المصدر، انّ المكتب التنفيذي للكونفدرالية الافريقية المجتمع في 25 يناير المنصرم بتونس، قد عين ثلاثة جزائريين على مستوى جانه المختلفة . و يتعلق الامر بكل من سمير عمير و طارق بن حبيلس، على التوالي في لجنتي التطوير و تنس الشاطئ، فيما عينت الآنسة عايدة بايرة في لجنة المرأة في الرياضة ".

وتمت هذه التعيينات بناء على المعلومات التي حصلت عليها الكونفدرالية الافريقية من نظيرتها الجزائرية التي رات ان تعيينها لهذه الاطارات الجزائرية على مستوى مختلف لجانها، سيساعدها في بلوغ اهدافها المسطرة وعلي تطوير رياضة التنس في افريقيا .

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تنس: تعيين ثلاثة جزائريين في لجان الكونفدرالية الافريقية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 10:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرة   شارك

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