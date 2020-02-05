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البطولة الافريقية للمصارعة (اليوم الأول) أشبال وشبلات: الجزائر تتوج حسب الفرق

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 12:19     الفئـة : رياضــة     قراءة : 22 مرات
البطولة الافريقية للمصارعة (اليوم الأول) أشبال وشبلات: الجزائر تتوج حسب الفرق

الجزائر - توج المنتخبان الجزائريان للمصارعة (إغريقية رومانية) لفئتي الأشبال والشبلات باللقب حسب الفرق، في نهائيات اليوم الأول للبطولة الافريقية للمصارعة المشتركة (أشبال-أواسط-أكابر-سيدات)، التي جرت يوم الثلاثاء بالقاعة البيضوية بالمركب الأولمبي -محمد بوضياف- بالجزائر العاصمة.

وتألقت الشبلات بافتكاكهن لعشر ميداليات (3 ذهب، 5 فضة، برونزيتين)، فيما جاءت التونسيات في الصف الثاني بتسع ميداليات (4 ذهب، 3 فضة، برونزيتين)، بينما حلت المصريات في المركز الثالث بخمس ميداليات (3 ذهبيات، فضية، وبرونزية).

ونالت الذهبيات كل من آية الله بن ربوح (40 كلغ)، منال مشري (46 كلغ) ومستورة سوداني (60 كلغ).

فيما تحصلت على الفضيات : تسعديت جمعي (43 كلغ)، أشواق جميلة تكوك (53 كلغ)، شهيناز رانية غوماري (57 كلغ)، فيلالية حمودي  (69 كلغ) وهديل بوغزال (73 كلغ).

بالمقابل، اكتفت المصارعات سامية مرج (49 كلغ) ونوال بهلول (65 كلغ) بالبرونزية.

ولدى الأشبال اختصاص مصارعة إغريقية رومانية، انتزع الجزائريون المرتبة الأولى في الفرق، بحصيلة تسع ميداليات (3 ذهبيات، فضيتين وأربع برونزيات)، متقدمين على نظرائهم المصريين الذين نالوا ثماني ميداليات (5 ذهب، 3 فضة، برونزية).

بينما تحصل الفريق التونسي على الصف الثالث بست ميداليات (ذهبيتين، 3 فضيات، برونزية).

ويعود الفضل في تتويج المنتخبين الجزائريين إلى النظام الذي يعتمده الاتحاد العالمي للمصارعة، الذي يأخذ بعين الإعتبار النقاط المتحصل عليها خلال المنافسة، حتى ولو حاز البلد على أكبر عدد من الميداليات الذهبية في الترتيب العام.

وصرح المدير الفني الوطني، دريس حواس ل"واج" "إنها بداية واعدة لمصارعينا، كما نطمح لحصد ميداليات أخرى في بقية المنافسة. أنا جد راض عن النتائج المحققة التي تؤكد العمل المقدم من الطاقم الفني".

من جهته، أوضح مدرب الشبلات، سفيان نويقة، ل"واج" أن "الفرق الوطنية لفئة الأشبال وضعت المرتبة الأولى نصب عينيها في هذا الموعد. منتخب الشبلات هو مستقبل المصارعة النسوية الجزائرية. أتمنى أن نواصل على هذا المنوال".

وأفاد أيضا "التنافس كان على أشده خاصة مع المصريين والتونسيين، لكن الهدف كان في انتزاع المركز الأول حسب الفرق".

وتشارك الجزائر خلال هذا الموعد القاري ب90 مصارعا في كل من فئات : الأشبال، الأواسط، الأكابر والإناث.

وتخصص منازلات يوم غد الأربعاء للمصارعة الحرة لفئة الأشبال.

آخر تعديل على الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 12:19
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البطولة الافريقية للمصارعة (اليوم الأول) أشبال وشبلات: الجزائر تتوج حسب الفرق
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 12:19     الفئـة : رياضــة     قراءة : 22 مرة   شارك

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