الرابطة الأولى: النتائج الجزئية والهدافون

الثلاثاء 4 فبراير:
وفاق سطيف : 3 حسين العريبي (45+1)، قشة (55)، كندوسي (58)
اتحاد الجزائر : 1 زواري (د 90+3)
مباريات لُعبت: السبت 1 فبراير:
جمعية عين مليلة: 1 سي عمار (د90)
مولودية الجزائر: 0
شباب قسنطينة: 2 بالغ (د56 و78)
شبيبة الساورة: 2 يحي شريف (د9 ود22)
أولمبي الشلف : 0
نجم مقرة : 0
اتحاد بلعباس : 1 عبد العزيز ليث (45)
مولودية وهران : 2 أنس ساعد (4 ضد مرماه) ناجي (63)
الاثنين 3 فبراير:
شـبـاب بـلـوزداد : 4 جرار (د 5)، حموش (د 16/ضد مرماه)، بلحول (د 38)، سعيود
(د 90+1)
أهلي برج بوعريريج : 0
مباريات متبقية: الأربعاء 5 فبراير:
شبيبة القبائل - نصر حسين داي (45ر18 سا)
الخميس 6 فبراير:
نادي بارادو - اتحاد بسكرة (00ر17 سا).