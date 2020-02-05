الرابطة الأولى: النتائج الجزئية والهدافون

الفلاحة الجبلية: ضرورة الاستفادة من تجارب الماضي لتحقيق تنمية مستدامة شاملة -

البطولة الافريقية للمصارعة (اليوم الأول) أشبال وشبلات: الجزائر تتوج حسب الفرق -

مياه: وضع نظام قراءة العداد عن بعد بالنسبة للمستهلكين الكبار -

التوقيع على اتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية للتأمين وحاضنة الشركات الناشئة الجزائرية -

فيروس كورونا: اجتماع استثنائي للجنة التقنية لأوبيك يومي الثلاثاء والاربعاء بفيينا -

إنهاء مهام الرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال -

محمد وارث يواصل ممارسة مهامه كمدير عام للجمارك -

معرض للصور الفوتوغرافية يرصد محطات هامة من تاريخ جمهورية التشيك -

تلمسان : معرض جماعي للفنون التشكيلية -

تندوف: وصول أول شحنة استيراد للأسماك الطازجة من موريتانيا عبر المعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد'' -

رزيق يتطرق مع ممثلي المصنع الجزائري-التركي توسيالي الى عراقيل الانتاج و التصدير -

مرصد لتطوير الأداء الانتخابي وتعزيز الديمقراطية في طور الانضاج -

حوادث الطرقات: نحو اجراءات صارمة للحد من هذه الآفة -

صناعة التغليف: المجمع العمومي تونيك يطلق ثان عملية تصدير نحو تونس -

انشاء نظام معلوماتي فعال للموارد المائية عما قريب -

مالية : تنصيب المديرين العامين الجدد للضرائب و الميزانية -

الملتقى الدولي للأداء المتميز للمنظمات والحكومات : مصيطفى يبرز مفاتيح النمو الاقتصادي -

البوكر 2020: روايتان جزائريتان في القائمة القصيرة -

رئيس الجمهورية يصدر عفوا على 3471 محبوسا -