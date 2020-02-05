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الرابطة الأولى: النتائج الجزئية والهدافون

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 09:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرات

الجزائر - النتائج الجزئية والهدافون لمباريات الجولة الـ 16 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي انطلقت السبت الفارط وتواصلت يومي الاثنين والثلاثاء، على أن تختتم الخميس المقبل :

        

         الثلاثاء 4 فبراير:

وفاق سطيف         :  3 حسين العريبي (45+1)، قشة (55)، كندوسي (58)

اتحاد الجزائر       : 1 زواري (د 90+3)           

 

 مباريات لُعبت: السبت 1 فبراير:

 

جمعية عين مليلة: 1   سي عمار (د90)

مولودية الجزائر: 0

 

شباب قسنطينة: 2   بالغ (د56 و78)

شبيبة الساورة: 2   يحي شريف (د9 ود22)

 

أولمبي الشلف : 0

نجم مقرة     : 0

 

اتحاد بلعباس   : 1 عبد العزيز ليث (45)

مولودية وهران : 2 أنس ساعد (4 ضد مرماه) ناجي (63)

 

         الاثنين 3 فبراير:

شـبـاب بـلـوزداد    : 4 جرار (د 5)، حموش (د 16/ضد مرماه)، بلحول (د 38)، سعيود

(د 90+1)

أهلي برج بوعريريج : 0

 

         مباريات متبقية:     الأربعاء 5 فبراير:

شبيبة القبائل - نصر حسين داي (45ر18 سا)

 

         الخميس 6 فبراير:

نادي بارادو - اتحاد بسكرة (00ر17 سا).

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الرابطة الأولى: النتائج الجزئية والهدافون
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 09:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرة   شارك

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