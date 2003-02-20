عنابة - ألعاب القوى: 130 مشارك في البطولة الوطنية الخامسة لوحدات الدرك الوطني

عنابة- انطلقت يوم الاثنين بعنابة منافسات البطولة الوطنية الخامسة لوحدات الدرك الوطني في ألعاب القوى بمشاركة 130 رياضي يمثلون مختلف وحدات هذه الهيئة الأمنية عبر الوطن.

وعلى مدى يومين سيتنافس الرياضيون من منتسبي جهاز الدرك الوطني في سباقات 100 و 200 و 400 و 800 و 3000 م علاوة على اختصاص رمي الجلة.

و لدى إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق البطولة, أفاد رئيس الدائرة الجهوية لوحدات التدخل الجهوية بالقيادة الخامسة للدرك الوطني, العقيد عبد الوحيد شريفي, بأن "هذه التظاهرة تشكل فرصة للاحتكاك بين منتسبي وحدات الدرك الوطني وتقوية قدراتهم البدنية وحسين مؤهلاتهم الرياضية."

كما تحدث عن "أهمية مثل هذه المناسبات الدورية التي تبرز طاقات شباب وحدات الدرك الوطني."

للإشارة, تجري فعاليات الطبعة الخامسة من البطولة الوطنية لألعاب القوى الخاصة بوحدات الدرك الوطني بملعب "مختار دريدي" ببلدية الحجار بولاية عنابة.