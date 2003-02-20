الرابطة الأولى: قمة واعدة بسطيف والأندية الخارجة من المنافسة الافريقية في محاولة الاستدراك محليا

الجزائر- تواصل الجولة ال16 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي انطلقت يوم السبت, مسارها الماراطوني والذي سيتواصل الي غاية يوم الخميس, بإجراء ثلاث مقابلات تتصدرها القمة الواعدة التي يستقبل فيها وفاق سطيف ضيفه اتحاد الجزائر , في الوقت الذي سيسعى فيه فريقا شبيبة القبائل و نادي بارادو العودة بقوة في المنافسة الوطنية بعد خروجهما من المنافسة القارية للأندية.

و ستكون الانظار مشدودة نحو عاصمة الهضاب العليا سطيف, التي ستحتضن مواجهة تعد بالكثير من الفرجة و الاثارة ينشطها وفاق سطيف العائد بقوة في المنافسة و اتحاد الجزائر المقصى من رابطة ابطال افريقيا و الذي سيحاول التركيز كلية علي البطولة التى يطمح فيها لعب الادوار الاولى.

وسيحرص وفاق سطيف الذي يحتل حاليا المركز التاسع بمجموع 20 نقطة, والذي سجل استفاقة محسوسة منذ قدوم المدرب التونسي كوكي, الى تدارك تأخره مستفيدا في ذلك من عاملي الملعب والجمهور لتحقيق الفوز امام منافس صعب المنال يحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة, و الحريص هو الاخر على نسيان خيبته في مرحلة المجموعات لرابطة الابطال الافريقية .

ويبدو انّ هزيمة فريق مولودية الجزائر (المركز الثاني ب27 نقطة) بعين مليلة, قد فتح اكثر شهية الملاحقين الراغبين في الاقتراب من العميد الذي لم يتمكن بعد من تنظيم شؤونه الداخلية, الامر الذي انعكس سلبا على المردود العام للفريق .

وعليه, ستكون الفرصة مواتية في هذه الجولة لفريق شبيبة القبائل(المركز الثالث ب24 نقطة), الذي يستقل بميدانه نصر حسين داي (المركز ال15 ب5 نقاط), من اجل تعزيز موقعه في الترتيب العام مستفيدا من عاملي الملعب و الجمهور. وتبدو الكفة مرجحة بشكل كبير لصالح اصحاب الارض عند استقبالهم فريق النصرية الذي يعاني كثيرا هذا الموسم خاصة بعد النزيف الذي عرفته التشكيلة و مغادرة خيره الاسماء, مثل حسين مواقي و رضوان زردوم و محمد امين تواغي الذين التحقوا بأندية تونسية , فيما كانت وجهة خاسف نحو بوردو الفرنسي.

و ستختتم هذه الجولة الاولى من مرحلة العودة , يوم الخميس بإجراء المقابلة التي ستجمع فريقا نادي بارادو (المركز ال12 ب18 نقطة) و اتحاد بسكرة (المركز ال16 ب14 نقطة).

ومن المتوقع ان يحرص فريق نادي بارادو ,- الذي توقفت مغامرته الافريقية في كاس الكاف بعد مشوار اقل ما يقال عنه انه كان طيب بالنظر الى ان ابناء الاكاديمية يسجلون اول مشاركة لهم على الصعيد الافريقي-, في العودة بقوة لمنافسة البطولة من بوابة الفريق المنهك اتحاد بسكرة.

فنقاط هذه المقابلة تكتسي اهمية كبيرة في حسابات المدرب شالو , باعتبار انّ الفوز سيمكن نادي بارادو المنهزم في المقابلة المتأخرة امام شباب قسنطينة بنتيجة (1-2) من الابتعاد عن منطقة الاهتزازات. و تبدوّ المهمة يسيرة نسبيا بالنسبة للعاصميين امام تشكيلة بسكرية ستحاول من جهتها خلط الاوراق و العودة بأقل الاضرار الممكنة.

-- برنامج المقابلات :

-- الاثنين 3 فبراير :

-- شباب بلوزداد - شباب برج بوعريرج 00ر16سا

-- الثلاثاء 4 فبراير :

-- وفاق سطيف - اتحاد الجزائر 00ر17سا

-- الاربعاء 5 فبراير :

-- شبيبة القبائل - نصر حسين داي 45ر18سا

-- الخميس 6 فبراير:

-- نادي بارادو -اتحاد بسكرة 00ر17سا

-- مقابلات لعبت :

-- جمعية هين مليلة - مولودية الجزائر 0-1

-- شباب قسنطينة - شبيبة الساورة 2-2

-- جمعية الشلف - نجم مقرة 0-0

-- اتحاد بلعباس - مولودية وهران 1-2

الترتيب نقاط لعب

شباب بلوزداد 29 15 مولودية الجزائر 27 16 شبيبة القبائل 24 15

--. اتحاد الجزائر 24 15

شباب قسنطينة 23 16

--. مولودية وهران 23 16

اتحاد بلعباس 22 16

-- . جمعية عين مليلة 22 16

وفاق سطيف 20 15

--. شبيبة الساورة 20 16

أهلي برج بوعريريج 19 15 نادي بارادو 18 15

--. أولمبي الشلف 18 16