البطولة الجهوية للكونغ فو ووشو للأواسط والأكابر من 6 إلى 8 فبراير بوهران

وهران - تحتضن القاعة متعددة الرياضات "الهاشمي حنتاز " ببلدية عين الترك (وهران) من 6 إلى 8 فبراير الجاري فعاليات البطولة الجهوية للكونغ فو ووشو في اختصاصي تاولو وساندا للأواسط والأكابر ذكور حسبما علم يوم الاثنين من المنظمين.

وستعرف هذه التظاهرة الرياضية المنظمة من طرف الرابطة الولائية للفنون القتالية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة مشاركة 271 رياضي (126 أواسط و 145 أكابر) ينتمون إلى 36 جمعية رياضية من سبع رابطات ولائية وهي كل من الشلف وعين الدفلى وتيارت وتيسمسيلت وتلمسان وسيدي بلعباس ووهران.

ويتضمن اليومان الأول والثاني من هده المنافسة إجراء الأدوار التصفوية في اختصاصي تاولو وساندا (منازلات) في عشرة أوزان للأواسط من أقل من 42 كلغ إلى أقل من 80 كلغ والأكابر من 48 كلغ إلى أزيد من 90 كلغ على أن تقام النهائيات يوم السبت.

ومن خلال هذه المرحلة الجهوية يتأهل الأربعة الأوائل في كل وزن أواسط وأكابر إلى المرحلة النهاية للبطولة الوطنية المقررة من 21 إلى 24 مارس المقبل بتيسمسيلت.