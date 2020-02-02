بطولة افريقيا للمصارعة: "الجزائر تطمح لتحقيق نتائج احسن من الطبعة الماضية"

الجزائر - صرح رئيس الاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة, رابح شباح, اليوم الاحد ان مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولة الافريقية (اشبال, اواسط, اكابر وسيدات) المقررة من 4 الى 9 فبراير بالجزائر العاصمة تستهدف "تحقيق نتائج احسن مقارنة بالطبعة الماضية" المنظمة بالحمامات (تونس).

وبمناسبة المنافسة الافريقية التي تنظمها الاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة, سيحضر 480 فرد منهم حوالي 400 مصارع يمثلون 24 بلدا موعد الجزائر في الاختصاصات الثلاثة (مصارعة اغريقية-رومانية, حرة و نسوية).

وصرح شباح خلال منتدى المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين المنظم بقاعة المحاضرات للمركب الاولمبي "محمد بوضياف" (الجزائر العاصمة) : "الهدف المتوخى من مشاركة المنتخبات الجزائرية في البطولة الافريقية هو تشريف الالوان الوطنية وهذا بحضور 24 بلدا, وهو ما يمثل رقما قياسيا في مثل هذه المواعيد, مع محاولة افتكاك اكبر عدد من الميداليات رغم تواجد منافسين اقوياء من مصر وتونس, دون ان ننسى سيدات نيجيريا."

البلدان التي اكدت مشاركتها في البطولة الافريقية هي: نيجيريا (21 مصارعا), السودان (07), جمهورية افريقيا الوسطى (09), مصر (73), مدغشقر (03), المغرب (37), كوت ديفوار (06), ناميبيا (08), تونس (57), جنوب افريقيا (39), غينيا بيساو (05), غانا (01), السينغال (12), سيراليون (06), بوروندي (02), بوركينافاسو (01), كينيا (04), البنين (02), انغولا (02), غينيا (02), الكاميرون (02), الكونغو (03) وليبيريا (03).

وستكون الجزائر حاضرة ب90 رياضيا في كل الفئات : اشبال (20 مصارعا), شبلات (10), اواسط (20), وسطيات (10), اكابر (20) وكبريات (10).

و أشار رئيس الهيئة الفدرالية بهذه المناسبة ان الاتحادية "جندت كل الوسائل لضمان تنظيم في المستوى", مبديا "تأسفه" بالمقابل ل"نقص الدعم, سيما من قبل وزير الشباب و الرياضة الأسبق الذي حرم الاتحادية الجزائرية للمصارعة من غلاف مالي يقدر ب3ر1 مليار سنتيم كان موجها لتنظيم الحدث الرياضي."

واضاف شباح : "وفرنا كل الوسائل المادية والبشرية الضرورية من اجل منح المصارعين الجزائريين احسن التحضيرات, عبر تنظيم تربصات بمركز تجمع وتحضير الفرق الوطنية بالسويدانية (الجزائر) و ايضا برومانيا, بلغاريا والمجر."

أصاغر "واعدون"

من جهته, أكد المدير الفني الوطني, ادريس حواس, أن "المصارعين المشاركين في هذا الحدث القاري يهدفون الى انتزاع ميداليات في جميع الاختصاصات والفئات".

وأضاف: "هدفنا أحسن تمثيل للألوان الوطنية وحصد أكبر عدد من الميداليات أمام مصارعين من تونس ومصر متعودون على لعب الأدوار الأولى في مثل هذه المنافسة. وجهنا الدعوة لعناصر من الأصاغر للتباري مع الأشبال وستقول كلمتها".

وحسب المدير الفني, فقد أجرت المنتخبات الوطنية العديد من التربصات التحضيرية من أجل تقييم قدرات كل مصارع, تحسبا لهذا الموعد. وأفاد حواس: "تتواجد المنتخبات الوطنية حاليا في تربص, الأمر الذي سمح للطواقم الفنية بتصحيح الأخطاء خلال المنافسات السابقة. والأكابر الذين أنهوا تربصهم الأخير ببلغاريا على أتم الاستعداد لموعد الجزائر".

وتحسبا للموعد القاري, ترتكز الأنظار على العناصر المعروفة على غرار فاتح بن فرج الله, نرابط عبد المالك ومحمد فرج, اضافة إلى بشير سيد عزارة, آدم بوجملين وفرقات عبد الكريم, حاملو اللقب القاري في أوزانهم.

وأوضح المدير الفني ايضا: "كوادر الفريق الوطني -أكابر- قادرة على التحصل على الميداليات الذهبية, خاصة التي شاركت في الألعاب الافريقية 2019 بالمغرب وألعاب البحر المتوسط بتاراغونا الإسبانية, علاوة على الأشبال المتألقين في الطبعة السابقة للبطولة الافريقية بالحمامات (تونس) وهي المنافسة التي كانت أحسن مرحلة تحضيرية لبطولة العالم".

ويعقد المكتب الافريقي للاتحاد العالمي للمصارعة اجتماعه السنوي على هامش المنافسة القارية من أجل عرض حصيلته الأدبية.يذكر أن رئيس المكتب الافريقي للاتحاد العالمي, المغربي فؤاد مسكوت, وهو مندوب تقني لدى الهيئة الدولية, قد زار مؤخرا مختلف المنشآت الفندقية المرتقب أن تحتضن الحدث وكذا مركز تجمع وتحضير الفرق الوطنية بالسويدانية.

وخلال الطبعة الأخيرة للبطولة الافريقية (أشبال-أواسط-أكابر-إناث) بتونس, تحصلت الجزائر على المرتبة الثالثة بحصدها ل50 ميدالية (13 ذهب, 21 فضة, 16 برونز).