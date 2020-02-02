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مستغانم: العثور على جثتين مجهولتي الهوية في عرض البحر

  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 18:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات

مستغانم - تم يوم الأحد بمستغانم العثور على جثتين مجهولتي الهوية بعرض البحر, حسبما علم من مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن وحدات الحماية المدنية قامت بالتنسيق مع حراس السواحل, بانتشال جثة تم العثور عليها على بعد 8 أميال بحرية (15 كيلومتر) شمال شاطئ "الكاف لصفر" غرب بلدية سيدي لخضر (50 كيلومتر شرق مستغانم).

وقد تم تحويل هذه الجثة إلى الميناء الصغير قبل نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "حسين حمادو" ببلدية سيدي علي, في انتظار استكمال الإجراءات المتعلقة بالتعرف على الهوية.

ومن جهة أخرى, عثر صياد كان على متن قاربه في نفس التوقيت تقريبا على جثة ثانية في عرض البحر شمال شاطئ أوريعة ببلدية مزغران (10 كيلومتر غرب مستغانم), يضيف نفس المصدر الأمني.

وقامت وحدات الحماية المدنية بتحويل جثة الشخص إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "شي غيفارا" لمستغانم, كما أشير إليه. فيما يرتقب التحقيق في ملابسات هاذين الحادثين من قبل المصالح المختصة.

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مستغانم: العثور على جثتين مجهولتي الهوية في عرض البحر
  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 18:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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