رياضة: مختصرات من الاتحاديات الجزائرية

-- الكرة الطائرة : ستنظم الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة عملية سحب قرعة الدورين السادس عشر وثمن النهائي لكأس الجزائر (رجال) غدا الاثنين (00ر11 سا), بمقر الاتحادية الكائن بالقاعة متعددة الرياضات بالمكان الجميل (الجزائر).

-- بادمنتون : ستنظم الاتحادية الجزائرية للبادمنتون تربصا تكوينيا من الدرجة الثانية بين 4 و 11 فبراير بقاعة المحمدية (الجزائر), تحت إشراف الخبير الموريسي داجي انيراو.

-- شراع : سيلتقي الحكام الوطنيون مع مختلف مديريات الاتحادية الجزائرية للشراع يوم السبت القادم بالجزائر شاطئ (الجزائر) من أجل مناقشة وسائل تحسين ظروف عمل حكام رياضة الشراع.

-- شطرنج : تنظم الاتحادية الجزائرية للشطرنج بالتنسيق مع رابطة ولاية تيبازة, الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية لجميع الأصناف بين 3 و 9 فبراير على مستوى بيت الشباب لبلدية عين تاقورايت. كما تنظم الاتحادية نصف نهائي السيدات على مستوى بيت الشباب لمدينة تيزي وزو بين 5 و 8 فبراير.

-- كرة اليد (1) : أعلمت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد كافة الأندية أنه تم تمديد آجال انتقال اللاعبين على شكل إعارة, إلى غاية يوم الاثنين 10 فبراير عوض تاريخ 31 يناير 2020.

-- أيكيدو : نظمت الاتحادية الجزائرية للأيكيدو, التربص التقني الوطني تحضيرا لامتحان إجتياز الرتب, يومي الجمعة والسبت بالقاعة متعددة الرياضات "القصر الأحمر" بالكاليتوس (الجزائر).

-- كامبو : تقوم اللجان المشرفة على انتقاء عناصر المنتخب الوطني للأواسط, على مستوى قاعة سيدي راشد (تيبازة) بتطبيق برنامج مسطر لتشكيل الفريق الذي سيحمل الألوان الوطنية.

-- إسعافات أولية : نظمت الاتحادية الجزائرية للتجذيف والكانوي كاياك, بالتنسيق مع مديرية الحماية المدنية للجزائر العاصمة, يوما تحسيسيا وتكوينيا في مجال الاسعافات الأولية, لفائدة أندية رابطة ولاية الجزائر.

-- كونغ فو ووشو : أعلنت الاتحادية الجزائرية للكونغ فو ووشو عن قائمة تضم تسعة مدربين أودعوا ملفاتهم لتدريب المنتخبات الوطنية. وبعد دراسة جميع الملفات سيتم الكشف عن أسماء التقنيين المقبولين لهذه المهمة.

-- كرة اليد (2) : بعث وزير الشباب والرياضة, سيد علي خالدي, برقية تهنئة إلى الاتحادية الجزائرية لكرة اليد عقب تحصل المنتخب الوطني الأول على المرتبة الثالثة لبطولة كأس أمم إفريقيا-2020 التي جرت شهر يناير بتونس.

-- كيك بوكسينغ : أرسل رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينغ, باسل الشاعر, وأعضاء اللجان التنفيذية واللجان المعاونة, برقية تعزية إثر وفاة البطل الجزائري, اسماعيل محي الدين.

-- تنس الطاولة : تنظم الاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة تربصا تكوينيا موجها للمدربين العاملين بالتوقيت الجزئي, منذ 24 يناير بالمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات الرياضة بدالي براهيم (الجزائر).

-- فنون قتالية : نظمت الاتحادية الجزائرية للفنون القتالية امتحان اجتياز الرتب لتخصص "دوشينكي / هابكيجوتسوو", يوم الجمعة الفارط بالمركب الرياضي بمدينة الأربعاء (البليدة), بتأطير من الأستاذ بومدين رقيبة.

-- ريغبي : استقبل كاتب الدولة المكلف برياضة النخبة, نور الدين مرسلي, الاثنين الفارط, رئيس الاتحادية الجزائرية للريغبي, سفيان بن حسان, حيث تحدث المسؤولان على الاستحقاقات المستقبلية التي تنتظر جميع المنتخبات الوطنية للريغبي.