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رياضة: مختصرات من الاتحاديات الجزائرية

  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 16:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

الجزائر - مختصرات استقتها "واج" من مختلف الاتحاديات الرياضية الجزائرية:

 

-- الكرة الطائرة : ستنظم الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة عملية سحب قرعة الدورين السادس عشر وثمن النهائي لكأس الجزائر (رجال) غدا الاثنين (00ر11 سا), بمقر الاتحادية الكائن بالقاعة متعددة الرياضات بالمكان الجميل (الجزائر).

 

-- بادمنتون : ستنظم الاتحادية الجزائرية للبادمنتون تربصا تكوينيا من الدرجة الثانية بين 4 و 11 فبراير بقاعة المحمدية (الجزائر), تحت إشراف الخبير الموريسي داجي انيراو.

 

-- شراع : سيلتقي الحكام الوطنيون مع مختلف مديريات الاتحادية الجزائرية للشراع يوم السبت القادم بالجزائر شاطئ (الجزائر) من أجل مناقشة وسائل تحسين ظروف عمل حكام رياضة الشراع.

 

-- شطرنج : تنظم الاتحادية الجزائرية للشطرنج بالتنسيق مع رابطة ولاية تيبازة, الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية لجميع الأصناف بين 3 و 9 فبراير على مستوى بيت الشباب لبلدية عين تاقورايت. كما تنظم الاتحادية نصف نهائي السيدات على مستوى بيت الشباب لمدينة تيزي وزو بين 5 و 8 فبراير.

 

-- كرة اليد (1) : أعلمت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد كافة الأندية أنه تم تمديد آجال انتقال اللاعبين على شكل إعارة, إلى غاية يوم الاثنين 10 فبراير عوض تاريخ 31 يناير 2020.

 

-- أيكيدو : نظمت الاتحادية الجزائرية للأيكيدو, التربص التقني الوطني تحضيرا لامتحان إجتياز الرتب, يومي الجمعة والسبت بالقاعة متعددة الرياضات "القصر الأحمر" بالكاليتوس (الجزائر).

 

-- كامبو : تقوم اللجان المشرفة على انتقاء عناصر المنتخب الوطني للأواسط, على مستوى قاعة سيدي راشد (تيبازة) بتطبيق برنامج مسطر لتشكيل الفريق الذي سيحمل الألوان الوطنية.

 

-- إسعافات أولية : نظمت الاتحادية الجزائرية للتجذيف والكانوي كاياك, بالتنسيق مع مديرية الحماية المدنية للجزائر العاصمة, يوما تحسيسيا وتكوينيا في مجال الاسعافات الأولية, لفائدة أندية رابطة ولاية الجزائر.

 

-- كونغ فو ووشو : أعلنت الاتحادية الجزائرية للكونغ فو ووشو عن قائمة تضم تسعة مدربين أودعوا ملفاتهم لتدريب المنتخبات الوطنية. وبعد دراسة جميع الملفات سيتم الكشف عن أسماء التقنيين المقبولين لهذه المهمة.

 

-- كرة اليد (2) : بعث وزير الشباب والرياضة, سيد علي خالدي, برقية تهنئة إلى الاتحادية الجزائرية لكرة اليد عقب تحصل المنتخب الوطني الأول على المرتبة الثالثة لبطولة كأس أمم إفريقيا-2020 التي جرت شهر يناير بتونس.

 

-- كيك بوكسينغ : أرسل رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينغ, باسل الشاعر, وأعضاء اللجان التنفيذية واللجان المعاونة, برقية تعزية إثر وفاة البطل الجزائري, اسماعيل محي الدين.

 

-- تنس الطاولة : تنظم الاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة تربصا تكوينيا موجها للمدربين العاملين بالتوقيت الجزئي, منذ 24 يناير بالمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات الرياضة بدالي براهيم (الجزائر).

 

-- فنون قتالية : نظمت الاتحادية الجزائرية للفنون القتالية امتحان اجتياز الرتب لتخصص "دوشينكي / هابكيجوتسوو", يوم الجمعة الفارط بالمركب الرياضي بمدينة الأربعاء (البليدة), بتأطير من الأستاذ بومدين رقيبة.

 

-- ريغبي : استقبل كاتب الدولة المكلف برياضة النخبة, نور الدين مرسلي, الاثنين الفارط, رئيس الاتحادية الجزائرية للريغبي, سفيان بن حسان, حيث تحدث المسؤولان على الاستحقاقات المستقبلية التي تنتظر جميع المنتخبات الوطنية للريغبي.

 

 

آخر تعديل على الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 16:40
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رياضة: مختصرات من الاتحاديات الجزائرية
  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 16:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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