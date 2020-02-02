الاتحادية الجزائرية للتنس: تعيين محمد دحماني في منصب رئيس بالنيابة

الجزائر - عين محمد دحماني, نائب الرئيس الاول للاتحادية الجزائرية للتنس, من قبل وزارة الشباب و الرياضة في منصب رئيس بالنيابة خلفا لبوعلام حاج علي الذي كان يشغل هذه الوظيفة بعد تعيينه من قبل الوزير السابق, حسب ما علمته "واج" يوم الأحد لدى المعني بالأمر.

وقال محمد دحماني : "أوجه شكري للوزير سيد علي خالدي الذي درس الطعن المقدم من قبل المكتب الفدرالي على مستوى الوزارة, عقب قرار تعيين حاج علي من قبل الوزير السابق رؤوف سليم برناوي (...) و احرص هنا على التأكيد ان تنصيب حاج علي كان امرا غير قانوني لأنه كان عضوا في المكتب وليس نائب رئيس, وهو المنصب الذي شغله لغاية 3 اكتوبر 2019, التاريخ الذي خلفته فيه خلال اجتماع المكتب الفدرالي".

وكان خمسة أعضاء من المكتب الفدرالي قد راسلوا الوزير خالدي بتاريخ 7 يناير 2020 لملاقاته, بعدما رفضوا الاعتراف بتنصيب حاج علي من قبل الوزير السابق برناوي الذي عاقب "مؤقتا" رئيس اتحادية التنس محمد بسعد ل"سوء التسيير".

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و اوضح ذات المتحدث : "عندما تمت معاقبة بسعد مؤقتا, عقد المكتب الفدرالي اجتماعا استثنائيا يوم 26 ديسمبر المنصرم, تم خلاله تعييني في منصب الرئيس بالنيابة وفق ما تنص عليه المادة 17 من القانون الداخلي, لكننا تفاجئنا بعد ذلك بتعيين حاج علي, ليلغى بذلك القرار الذي اتخذ من قبل المكتب الفدرالي و فق الصلاحيات المخولة له".

و حرص المتحدث على التأكيد ان "حاج علي يبقى زميلا لنا و ليس لدينا اي شيء ضد شخصه لكن الطريقة التي عين بها في المنصب فاجأتنا و دفعتنا لتقديم طعن لدى الوزارة الوصية".