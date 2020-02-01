رابطة أبطال افريقيا: شبيبة القبائل تفوز على الترجي الرياضي التونسي

تيزي وزو - فاز فريق شبيبة القبائل على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة (1-0) الشوط (0-0), برسم الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الرابعة لرابطة أبطال افريقيا لكرة القدم, اليوم السبت بملعب أول نوفمبر 54 بتيزي وزو.

وسجل هدف اللقاء الوحيد المهاجم, رزقي حمرون, في الدقيقة (56) لفائدة الشبيبة.

ورغم هذا الفوز إلا أن "الكناري" يقصى من المنافسة, مكتفيا بالمركز الثالث في الترتيب ب7رصيد نقاط, أما الترجي التونسي فيحتل الصدارة(11 نقطة).

ولحساب نفس المجموعة, فاز الرجاء البيضاوي المغربي على ضيفه فيتا كلوب من جمهورية الكونغو بنتيجة (1-0), ليرافق الترجي الي الدور ربع النهائي . أما فيتا كلوب, فيأتي في الصف الرابع والأخير بمجموع 4 نقاط.

من جهته, أنهى ممثل الجزائر الآخر, اتحاد الجزائر, مشواره في ذات المنافسة بتعادل أمام بيترو أتليتيكو الأنغولي (2-2), لحساب الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثالثة, اليوم السبت بملعب 20 أوت 55 بالعاصمة, متذيلا الترتيب بثلاث نقاط فقط.