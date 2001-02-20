المنتخب الجزائري للكرة الطائرة في المركز 28 عالميا

روما - تم تصنيف المنتخب الجزائري للكرة الطائرة في المركز 28 في تصنيف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة الصادر اليوم السبت.

وجاء المنتخب التونسي الذي احتل المركز 17 عالميا, في المركز الاول عربيا وافريقيا مسجلا قفزة ب 5 مراكز مقارنة بالترتيب الأخير, متقدما المنتخب المصري صاحب المركز 18 عالميا الذي خسر 6 مراتب بعد أن كان يحتل المركز 12. و يكمل منتخب الكاميرون المنصة الشرفية باحتلاله الصف 24.

و كان المنتخب التونسي قد توج يوم 10 يناير الماضي بالقاهرة, بلقب بطولة امم افريقيا-2020 و المتأهل لدورة الالعاب الاولمبية بطوكيو صيف 2020 في الدورة, بينما احتلت الجزائر المركز الرابع في البطولة القارية.

و كانت الهيئة العالمية للعبة, قد ضبطت صيغة جديدة للتصنيف العالمي دخل حيز التنفيذ يوم 1 فبراير. و تأخذ الصيغة بعين الاعتبار النتائج الفنية لمختلف المنافسات الرسمية و دورات التأهل الأولمبية و بطولات العالم و رابطة الأمم للكرة الطائرة و كأس العالم و البطولات القارية.