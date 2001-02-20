المنتخب الجزائري للكرة الطائرة في المركز 28 عالميا

وجاء المنتخب التونسي الذي احتل المركز 17 عالميا, في المركز الاول عربيا وافريقيا مسجلا قفزة ب 5 مراكز مقارنة بالترتيب الأخير, متقدما المنتخب المصري صاحب المركز 18 عالميا الذي خسر 6 مراتب بعد أن كان يحتل المركز 12. و يكمل منتخب الكاميرون المنصة الشرفية باحتلاله الصف 24.
و كان المنتخب التونسي قد توج يوم 10 يناير الماضي بالقاهرة, بلقب بطولة امم افريقيا-2020 و المتأهل لدورة الالعاب الاولمبية بطوكيو صيف 2020 في الدورة, بينما احتلت الجزائر المركز الرابع في البطولة القارية.
و كانت الهيئة العالمية للعبة, قد ضبطت صيغة جديدة للتصنيف العالمي دخل حيز التنفيذ يوم 1 فبراير. و تأخذ الصيغة بعين الاعتبار النتائج الفنية لمختلف المنافسات الرسمية و دورات التأهل الأولمبية و بطولات العالم و رابطة الأمم للكرة الطائرة و كأس العالم و البطولات القارية.