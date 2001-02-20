الألعاب العربية النسوية للأندية-2020: الجزائر حاضرة في خمس رياضات في موعد الشارقة

الجزائر - تشارك الجزائر بخمسة أندية في خمس رياضات من أصل تسع خلال النسخة الخامسة لدورة الألعاب العربية النسوية للأندية التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بإمارة الشارقة (الامارات العربية المتحدة) من 2 الى 12 فبراير بمشاركة منتظرة ل74 ناديا عربيا من 15 دولة, حسب ما علم من اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية التي تشرف على ترتيبات مشاركة الوفد الجزائري.

ويتعلق الامر بفرق المجمع الرياضي البترولي (كرة السلة والكرة الطائرة) و الجمعية الرياضية النسوية لبودواو و بوزريعة (كرة الطاولة) و نادي بئرالتوتة (كاراتي) وجيبالونا لأولاد فايت (الرمي بالقوس), فيما ستغيب رياضة ألعاب القوى عن الموعد, وهو ما قد يحرم الوفد الرياضي النسوي الجزائري من الاحتفاظ بلقبه في الجدول النهائي للميداليات.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن مشاركة بقية الدول وفي مقدمتها دولة الإمارات ب14 ناديا والعربية السعودية ب12 ناديا والبحرين ب8 أندية والجزائر ب5 أندية والأردن والكويت ب6 أندية لكل دولة ومصر ب4 أندية وليبيا بثلاثة أندية, إلى جانب ناديين اثنين من السودان و3 أندية من سوريا وناديين من كل من تونس وفلسطين وناد واحد لكل من سلطنة عمان والعراق والمغرب.

كما أوضحت أن رياضة الكاراتي ستحقق أكبر عدد مشاركات بالمقارنة مع بقية الرياضات المدرجة في البرنامج العام للدورة الخامسة بمشاركة 12 ناديا, تلتها الكرة الطائرة بواقع 9 أندية تتزاحم على ذهب المنافسة, فيما بلغ عدد الأندية المشاركة في منافسات الكرة الطاولة 10, وألعاب القوى 8 أندية وكرة السلة 9 أندية و7 أندية على صعيد ألعاب الرماية والمبارزة والقوس والسهم, بينما تشارك فارسات من 5 أندية في مسابقات القفز على الحواجز.

وعرفت اللجنة بجدول المسابقات الذي يفتتح بمنافسات كرة السلة والطائرة والكاراتي في 3 فبراير على صعيد الألعاب الجماعية, فيما تنطلق منافسات الرماية يوم الأربعاء 5 فبراير, بينما تستعد الفرق لخوض غمار تحديات الفروسية (القفز على الحواجز) ومنافسات القوس والسهم في 3 فبراير, على أن تستهل الأندية مشوار الكرة الطاولة في 4 فبراير وتبدأ منافسات المبارزة في 9 فبراير وألعاب القوى في 8 فبراير.

وحددت اللجنة موعد الاجتماعات الفنية والقرعة اليوم السبت لمنافسات كرة السلة والطائرة والقوس والسهم, فيما سيعقد في 2 فبراير اجتماع الكاراتي والفروسية ويوم 3 فبراير لألعاب الرماية وكرة الطاولة, بينما ينظم في 7 فبراير اجتماع ألعاب القوى, يليه في 8 فبراير اجتماع المبارزة.

وعلى هامش الالعاب, سيتم تنظيم "جلسة رياضة المرأة في الإعلام العربي" الخاص بالإعلاميين والمؤثرين في مجال الإعلام الرياضي العربي, بهدف بحث الفرص والتحديات الرامية إلى الارتقاء برياضة المرأة وتقديم مقترحات للمؤسسات الإعلامية وصناع القرار, ليكون الإعلام "محفزا لتطوير رياضة المرأة وليس ناقلا وفقط", حسب اللجنة المنظمة.